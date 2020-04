Crespo: "Prima di conoscere mia moglie ho provato di tutto, comprese le orge"

Ormai in questo periodo gli sportivi si stanno lasciando andare alle confessioni più intime: complici la noia e la necessità di riempire spazzi in tv e sui social che sono orfani di eventi, spesso saltano fuori particolari curiosi, piccanti o imbarazzanti.

Non fa eccezione, per esempio, Hernan Crespo, che in un’intervista rilasciata a Marca nella rubrica “Yo confieso...” ha raccontato qualche episodio decisamente hot della sua giovinezza.

Da giovane, infatti, l’argentino spiega di non essersi fatto mancare nulla e di aver provato tutto.

" Questo l’ho provato, quest’altro pure, perciò a oggi non c’è nulla che mi stupisca davvero. "

E per “tutto” intende davvero “tutto”, orge comprese.

" Le orge ci furono all’inizio, e c’è poco da spiegare. Le donne erano sempre in maggioranza. Debuttai nel calcio a 18 anni e conobbi mia moglie a 27. Non presentai mai una fidanzata a casa. In quel periodo ero single, famoso, giovane, calciatore... E feci di tutto, approfittando di certi privilegi. "

La chiave? Ovviamente la notorietà:

" Con i diritti televisivi arrivarono i soldi al calcio e le conseguenze per i calciatori: fama, denaro, donne... Però oggi vedo alcuni calciatori che cercano solo queste conseguenze come priorità. "