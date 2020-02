Cristiano Ronaldo e Messi nella stessa squadra? Potrebbe succedere a Miami

Domanda: sarà mai possibile vedere il numero 1 e il numero 2 al mondo del calcio insieme nella stessa squadra? La risposta è forse sì. Stiamo parlando ovviamente di Ronaldo e Messi, o Messi e Ronaldo, comunque invertendo l'ordine degli addendi il risultato non cambia. Leo e CR7 sono i più forti di tutti e proprio per questo nessuno ha mai osato pensare di poterli vestire la stessa casacca. Almeno fino a qualche settimana fa, quando in occasione dello screzio Messi-Abidal qualcuno aveva provato ad azzardare la Juventus nel futuro della Pulce.

Da lunedì invece circola una voce diversa: Ronaldo e Messi insieme, sì, ma negli Stati Uniti. Almeno secondo ciò che riporta il Daily Mirror.

" Da tempo sento dire che a breve ci sarà un grandissimo colpo in MLS ed i nomi di Ronaldo e Messi sono quelli che sento nominare di più. Se c'è qualcuno che può essere in grado di fare questo colpo, è Beckham. Le uniche due destinazioni possibili per giocatori come Messi e Ronaldo sono Los Angeles e Miami. E visto che ora c'è Beckham, direi che andrebbero a Miami "

Intanto Ronaldo batte Messi al San Paolo

La notizia riguarda il match di stasera al San Paolo: a vedere Messi ci saranno circa 45mila tifosi azzurri che lasceranno poco meno di 9mila posti vuoti. Nel 2017 il Real Madrid di Cristiano Ronaldo riuscì a fare molto meglio, con 62mila presenze al San Paolo: erano gli ottavi di finale di ritorno, dopo il 3-1 dell'andata, ma era anche un altro Napoli.