Cristiano Ronaldo lancia la "Living Room Cup": chi fa più addominali del portoghese in 45 secondi?

In questo periodo di quarantena forzata, ci siamo abituati alle sfide social più disparate. Lanciate spesso da personaggi famosi, alcune di queste sono diventate dei veri e propri tormentoni. L'ultima in ordine di tempo l'ha proposta nientemeno che Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha postato sul suo profilo Instagram una nuova challenge: battere il suo record di addominali in 45 secondi. Il giocatore della Juventus ha ovviamente dato una dimostrazione pratica prima di lanciare il guanto della sfida, arrivando a ben 142 addominali nel tempo fissato.

La proposta di CR7 ha preso subito piede e tanti grandi sportivi si sono cimentati nella sfida. Tra questi i calciatori Blaise Matuidi e Dejan Kulusevski, ma anche Marco Belinelli, Sara Errani, Filippo Tortu e Rossella Fiamingo.