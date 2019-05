Il grande cuore di Cristiano Ronaldo: vola in Inghilterra per incontrare un bambino malato di cancro

La scorsa domenica, durante la partita Roma-Juventus, aveva fatto discutere il comportamento tenuto in campo da Cristiano Ronaldo, che aveva apostrofato l’avversario Alessandro Florenzi, dandogli del “nano”. Un atteggiamento decisamente poco sportivo, che non sembra rispecchiare però il vero animo dell’attaccante bianconero.

Cuore bianconero ma anche d’oro quello di Ronaldo, che è volato fino a Bristol, per fare una sorpresa a Joseph, 10 anni, malato di cancro, suo fan da sempre.

Il piccolo non sapeva niente fino a quando si è trovato di fronte il 5 volte pallone d’oro, con cui ha potuto passare del tempo, scattando foto e facendosi autografare gadget e maglietta.

Un regalo inestimabile per chi non ha molto di cui sorridere, ma torna a farlo grazie a un sogno che si realizza. Una gioia di cui è stata testimone la madre del piccolo che ha dichiarato al The Mirror:

" Wow, wow, wow! Non so come ringraziarti abbastanza per quello che hai fatto per rendere questo possibile. Questa esperienza è stata incredibile e Joseph è sopraffatto dalla felicità. "

Un gesto che può sembrare scontato ma che dimostra anche la vera indole del campione juventino, che in campo è stato protagonista di episodi poco esemplari, come forse tutti i fuoriclasse, ma che fuori si è sempre distinto per il suo nobile impegno nel fare beneficienza e occuparsi di solidarietà.