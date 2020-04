Cuore ultras, i tifosi dell'Atalanta aiutano a costruire l'ospedale Fiera di Bergamo

Spesso ‘ultras’ in Italia è associato a una narrazione di notizie non proprio positive. Non è questa volta però il caso. Anzi, da sottolineare, in questa storia, c’è la grande solidarietà tra il tifo organizzato e la città di Bergamo, la provincia più colpita in Italia in termini di decessi legati all’epidemia di COVID-19.

C’è infatti anche il lavoro – questa volta da applausi – di parte del gruppo organizzato della Curva Nord Bergamo, il tifo più caldo dell’Atalanta, nella costruzione in tempi record dell’ospedale da campo trasformato in semi-permanente nell’area Fiera di Bergamo. Una struttura che sarà inaugurata la prossima settimana, che ospiterà 53 posti letto tra terapia intensiva e sub-intensiva e chi do fatto è stato messo in piedi in poco più di una settimana.

Alla base del lavoro gli Alpini, che hanno però trovato man forte in tante associazioni, tra queste anche il tifo dell’Atalanta, che già con altre iniziative anche prima di questa si ero reso protagonista in città

"Non serve pubblicità. Abbiamo fatto quello per cui tutti i cittadini vengono chiamati in causa, che siano tifosi, che siano della bocciofila o artigiani comuni: abbiamo fatto quello che era giusto fare, perché ce n'era bisogno".

Claudio Bocia Galimberti, leader degli ultras bergamaschi dell'Atalanta, commenta così ai colleghi dell’agenzia stampa Adnkronos il lavoro di alcuni dei componenti del suo gruppo.

Gli alpini hanno chiamato persone, conoscenti per sapere chi fosse disponibile e hanno trovato anche gli ultras. Non una cosa nuova per noi, anche durante l'alluvione del 2000 nella Valle Imagna eravamo presenti, a livello economico con collette durante le partite allo stadio quando si accumulano 20mila persone, facciamo il possibile per dare una mano non solo alle nostre terre ma anche quando c'è stato il terremoto dell'Aquila e nel centro Italia".