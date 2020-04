Da Baggio a Grosso passando per Brignoli: i gol più famosi segnati in Zona Cesarini

L'11 aprile è una delle tante date simbolo del calcio italiano: 114 anni fa a Senigallia nasceva Renato Cesarini, attaccante e in seguito allenatore che - a suo modo - è entrato nella storia. Non solo per le sue prodezze in campo (vinse 5 scudetti con la Juventus dal 1930 al 1935 segnando 53 reti in 147 partite) ma anche e soprattutto perché grazie a lui è stata coniata una delle espressioni più famose che ancora oggi capita di ascoltare da cronisti e commentatori: la Zona Cesarini, ovvero gli ultimissimi minuti di una partita. Se si chiama così è perché l'attaccante italo-argentino (era cresciuto a Buenos Aires dove è scomparso il 24 marzo 1969) aveva preso il vizio, nell'inverno 1931, di andare a segno in extremis. L'aveva fatto la prima volta in campionato, l'1 novembre contro l'Alessandria, quando aveva completato il tabellino col definitivo 3-0 allo scadere. Si era ripetuto il 13 dicembre in Italia-Ungheria di Coppa Internazionale (la competizione da cui nacquero i moderni Europei) quando aveva firmato il 3-2 ancora una volta al 90'. Due gol allo scadere così ravvicinati nel tempo, da indurre i cronisti dell'epoca a dare un nome a quei momenti che precedono la fine della partita, Zona Cesarini appunto. Per celebrare la ricorrenza della nascita del giocatore abbiamo selezionato quelli che, a nostro avviso, sono i gol più significativi e iconici realizzati nei minuti finali.

Roberto Baggio e le magie a Usa '94

Partiamo con uno dei giocatori italiani più forti di sempre, Roberto Baggio. Ai Mondiali di Usa '94 è lui a evitare la figuraccia contro la Nigeria agli ottavi di finale al Foxboro Stadium di Boston il 5 luglio: al minuto 88, su assist di Mussi, piazza un destro di precisione chirurgica che si infila nell'angolino basso dove Rufai non può arrivare. È il gol dell'1-1 che prolunga la partita ai supplementari dove lo stesso Baggio segnerà il 2-1 su rigore al 102'. Quattro giorni più tardi Baggio si ripete: è ancora lui (e sempre al minuto 88) a risolvere il rognoso quarto di finale con la Spagna, inchiodato sull'1-1, con un dribbling secco ai danni Zubizarreta e un diagonale di destro che si insacca nella porta rimasta sguarnita.

Roberto Baggio esulta al termine di Nigeria-Italia ai Mondiali di Usa '94Imago

Germania 2006: da Totti a Grosso

Zona Cesarini assoluta protagonista anche ai Mondiali di Germania 2006, a noi tanto cari. Per gli azzurri di Marcello Lippi la strada verso la finalissima di Berlino vinta ai rigori contro la Francia vive due momenti topici. Il rigore trasformato da Francesco Totti nell'ottavo di finale contro l'Australia a Kaiserslautern, il 26 giugno, arriva addirittura al minuto 95 ed è una prima, enorme scarica di adrenalina. Nulla di paragonabile, in ogni caso, al sinistro a giro di Fabio Grosso che, il 4 luglio a Dortmund nella semifinale contro i padroni di casa tedeschi, fulmina Lehmann e ci fa esplodere di gioia al 119', a un minuto dalla fine dei supplementari (Del Piero completerà l'opera per il 2-0 finale).

Il gol di Fabio Grosso - Germania-Italia Mondiali 2006Imago

E sempre in tema di Nazionali...

I minuti finali non sono sempre stati benevoli per l'Italia. Anzi, in alcuni casi sono stati sinonimo di delusioni cocenti. Impossibile scordare, ad esempio, la finale di Euro 2000 a Rotterdam quando gli azzurri, in vantaggio grazie a un gol di Delvecchio, vengono raggiunti al 93' da un beffardo gol di Wiltord per l'1-1 che porta la sfida ai supplementari dove Trezeguet ci dà il colpo di grazia. E non dimentichiamoci di Italia-Germania 4-3 ai Mondiali di Messico'70: senza la rete dell'1-1 segnata da Schnellinger al 90' la Partita del secolo non sarebbe mai esistita. Extra Italia, rimane scolpito negli annali il gol di Iniesta che regala il trionfo alla Spagna ai Mondiali 2010 nella finale di Johannesburg contro l'Olanda: arriva al minuto 116, giusto in tempo per evitare i rigori.

Andres Iniesta segna il gol decisivo in Spagna-Olanda, finale dei Mondiali 2010Imago

Cesarini e la Champions

La storia della Champions è costellata di gol epocali messi a segno in Zona Cesarini. Ne abbiamo individuati 5.

Manchester United-Bayern Monaco 2- 1. Il 26 maggio 1999 al Camp Nou di Barcellona si gioca la finale. Sotto di un gol al 91', lo United compie un miracolo nei minuti di recupero. Sheringham segna l'1-1 al 91' e per i tedeschi, che erano già pronti a fare festa, è una mazzata psicologica. Solskjaer segna il 2-1 al 93', la Coppa la alzano i Red Devils.

1. Il 26 maggio 1999 al Camp Nou di Barcellona si gioca la finale. Sotto di un gol al 91', lo United compie un miracolo nei minuti di recupero. segna l'1-1 al 91' e per i tedeschi, che erano già pronti a fare festa, è una mazzata psicologica. segna il 2-1 al 93', la Coppa la alzano i Red Devils. Milan-Ajax 3-2 . Il 23 aprile 2003 a San Siro si gioca il ritorno dei quarti di finale dopo lo 0-0 dell'andata ad Amsterdam. Al 91' il risultato è sul 2-2 e i rossoneri sarebbero eliminati. Ci pensa Filippo Inzaghi , con un pallonetto a beffare Lobont spinto in rete da Tomasson proprio sulla linea, a regalare il soffertissimo passaggio del turno al Milan.

. Il 23 aprile 2003 a San Siro si gioca il ritorno dei quarti di finale dopo lo 0-0 dell'andata ad Amsterdam. Al 91' il risultato è sul 2-2 e i rossoneri sarebbero eliminati. Ci pensa , con un pallonetto a beffare Lobont spinto in rete da proprio sulla linea, a regalare il soffertissimo passaggio del turno al Milan. Bayern Monaco-Chelsea 4-5 dcr . Il 19 maggio 2012 la Zona Cesarini è ancora amara per i tedeschi, che perdono la Coppa nel modo più crudele in casa davanti ai propri tifosi. All'Allianz Arena Muller sblocca il risultato all'83', ma Drogba firma il pari all'88' quando per i Blues sembrava finita . Sarà lo stesso ivoriano a segnare il rigore decisivo nella serie di tiri dal dischetto.

. Il 19 maggio 2012 la Zona Cesarini è ancora amara per i tedeschi, che perdono la Coppa nel modo più crudele in casa davanti ai propri tifosi. All'Allianz Arena Muller sblocca il risultato all'83', ma . Sarà lo stesso ivoriano a segnare il rigore decisivo nella serie di tiri dal dischetto. Real Madrid-Atletico Madrid 4-1 dts. Il 24 maggio 2014 le merengues di Carlo Ancelotti vincono la Decima all'Estadio Da Luz di Lisbona dilagando ai supplementari, ma il gol dell'1-1 che li tiene in vita arriva solo al 93': l'autore è Sergio Ramos, che insacca di testa sugli sviluppi di un corner.

Ole Gunnar Solskjaer segna il gol del 2-1 in Manchester United-Bayern Monaco, finale di Champions League 1999Imago

Le rimonte impossibili

Per questa categoria abbiamo selezionato due partite, una di Serie A e una di Champions League. Andiamo in ordine cronologico. Partiamo dal 9 gennaio 2005: a San Siro si gioca Inter-Sampdoria e all'88' i blucerchiati conducono 2-0. Ed è a questo punto che la Zona Cesarini diventa Zona Follia: Martins all'88', Vieri al 91' e Recoba allo scoccare del 94' confezionano una delle rimonte più pazze di sempre nella storia dell'Inter e del nostro campionato. Arriviamo ad anni più recenti, per la precisione all'8 marzo 2017. Al Camp Nou va in scena l'ottavo di finale di ritorno tra Barcellona e Paris Saint Germain. Si parte dal 4-0 per i parigini maturato nel match d'andata, ma in casa di Messi e compagni succede l'impensabile. I blaugrana travolgono i francesi sotto una valanga di gol: l'ultima e decisiva zampata la firma Sergi Roberto all'ultimo secondo del recupero, Barça ai quarti e francesi eliminati nel modo più assurdo.

Sergi Roberto esulta dopo il gol del 6-1 in Barcellona-PSG Champions League 2016-17Imago

Brignoli, il portiere goleador

Doveroso chiudere questa speciale rassegna dedicando uno spazio ad hoc ad Alberto Brignoli, il più improbabile e incredibile dei goleador dell'ultimo minuto, anzi dell'ultimo secondo. Rimane storica, infatti, la sua girata di testa che il 3 dicembre 2017, allo stadio Vigorito di Benevento, regala ai padroni di casa il 2-2 contro il Milan al 95' e consente loro di festeggiare il primo punto della loro storia in Serie A interrompendo la striscia di 14 sconfitte di fila rimediate da inizio stagione.

Alberto Brignoli esulta dopo il gol in Benevento-Milan Serie A 2017-18Imago