Da campione del mondo a campione di freccette: show di Luca Toni alla Celebrity Darts World Cup

La stoffa del campione o ce l’hai o non ce l’hai. Sono passati 14 anni dal trionfo del Mondiale a Berlino, ma quello tra Luca Toni e la Germania resta sempre un connubio sorprendentemente letale. Lo stupore, questa volta, deriva dal fatto che l’ex attaccante azzurro abbia vinto sì ma non nel suo sport d’appartenenza: in coppia con la giocatrice professionista Fallon Sherrock, Toni si è messo in mostra nella Celebrity Darts World Cup, torneo d’esibizione di freccette tenutosi a Bonn. Una star – tra cui Max Kruse, attaccante del Fenerbahce, e Pascal Hens, giocatore di pallamano – doveva mettere in risalto le proprie capacità balistiche in tandem con un campione del tiro a bersaglio, questa la formula della competizione.

Mano che ruota attorno all’orecchio per l’ex calciatore di Fiorentina e Roma che, nel match vinto al terzo round contro il 16 volte campione del mondo Phil Taylor e il presentatore tedesco Daniel Boschmann, ha dimostrato di cavarsela egregiamente anche nelle freccette. La vittoria finale del torneo, però, è andata a Van Gerwen e al giocatore professionista di pallamano Pascal Hens.