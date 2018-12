Da meno 14 alla Champions: Inter, quel salto di qualità che serve ma tarda

Non credo che il problema siano i quattro posti in Champions, scenario che spingerebbe le papabili a guardarsi più indietro che avanti. Quattro squadre, prima di perderne una «sul campo», le avevamo già avute e nel 2003 ne portammo addirittura tre in semifinale, le milanesi e la Juventus, con tanto di derby nazionale a Old Trafford (e successo, ai rigori, del Milan di Ancelotti sulla Juventus di Lippi).

Il problema, se mai, è il dominio della Juventus che, per ora, rende sterile ogni analisi. Prendete l’Inter: ha dieci punti in meno di un anno fa e, perdendo allo Stadium, è scivolata a meno 14 dalla vetta. E’ terza, nella mia griglia di agosto era seconda, davanti a Roma e Napoli, Milan e Lazio. Però.

Paradossalmente, come ha ribadito la sfida di venerdì, è diventata un’Inter così saggia, così posata che, ogni tanto, un pizzico della storica pazzia non guasterebbe. Soprattutto in coincidenza con il primo snodo della stagione, il Psv Eindhoven domani sera a San Siro. L’Inter, nel mio pronostico, era chiusa da Barcellona e Tottenham. Gli ottavi, viceversa, sono lì, a portata di mano: bisogna liquidare gli olandesi e sperare che gli Spurs non passino al Camp Nou, imbattuto a livello europeo dal 2013.

Non è facile ricostruire ogni anno. È il destino dell’Inter dal Triplete del 2010. I punti fermi restano Handanovic (uscite a parte), la coppia centrale (preferisco Skriniar-De Vrij a Miranda-Skriniar), Brozovic regista arretrato e il solito, estremo Icardi: segna e si gioca in dodici, non segna e si gioca in dieci.

All’appello manca il miglior Perisic e, sul fronte del mercato, le scintille di Politano hanno soverchiato i tormenti di Nainggolan, che ha costruito la carriera sul fisico e, proprio per questo, i ricorrenti acciacchi hanno spinto alla periferia delle lavagne. In venti partite, coppa inclusa, l’Inter ne ha già perse sei: Sassuolo, Parma, Atalanta, Juventus, Barcellona, Tottenham. E’ stata soverchiata dal Barça e a Bergamo, negli altri casi se l’è giocata. Con la Juventus, per esempio, è stata dentro la trama per un tempo, ha avuto sfortuna (anche se Gagliardini avrebbe dovuto mirare meglio), ha ceduto e non è che dalle staffette Spalletti abbia ricavato concreti benefici. Fuori Policano, perché Borja Valero e non subito Keita o Candreva? Sarebbe stato un segnale.

Il possesso palla (51% a Torino) dice e non dice: persino il Chelsea di Sarri l’ha «regalato» al City di Guardiola in cambio dei tre punti. E’ un indizio, mai una sentenza: e non sempre porta al verdetto più giusto. L’Inter rispecchia la personalità altalenante dei suoi solisti e di un tecnico che il braccino corto e gli episodi bloccano spesso al confine.

Non le si chiede lo scudetto. Le si chiede, in compenso, un po’ più di coraggio negli ingorghi cruciali. Il tetto rimane il 3-0 alla Lazio. Da quella sera, e dal successivo 5-0 al Genoa, una vittoria nelle ultime sei conferma come e quanto la squadra non riesca a domare fino in fondo le paure, i cali, le tensioni.

Per me l’Inter domani passa, per voi? E cosa pensate del fatto che quattro posti in Champions, con «questa» Juventus, possano indurre a privilegiare la difesa del territorio?