Da PSG-Borussia Dortmund al volontariato: l'arbitro Taylor in prima linea contro il Coronavirus

Anthony Taylor è un arbitro d’élite nel panorama calcistico inglese. Lui e Michael Oliver sono gli unici fischietti inglesi ad essere stati presi in considerazione per arbitrare gli Europei. Ma con l’arrivo del Coronavirus, la competizione è stata posticipata a giugno 2021. Ma il Covid-19, Taylor lo continua a vivere da molto vicino: l’11 marzo aveva diretto la partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund. La particolarità di quella gara? Si giocava a porte chiuse a causa dell’incombente minaccia apportata dal Coronavirus. In un’intervista a Sky Sports, Anthony Taylor ha parlato non solo riguardo l’atmosfera che si respirava in quello stadio vuoto, ma anche degli effetti che il virus ha causato sul mondo del calcio.

L'aiuto da volontario

L’arbitro di Manchester ha dato il suo contributo nella lotta contro il contagio, prestandosi come volontario per l’NHS (National Health Service, ovvero il sistema sanitario inglese). Le ragioni di questa sua scelta riguardano il lavoro di sua sorella, da tempo impiegata in ospedale per combattere il contagio:

" Con mia sorella coinvolta in prima linea è il minimo che io possa fare, ovvero capire con che cosa stia avendo a che fare e come si senta al momento di staccare dal lavoro. Chi può offrire un po’ del proprio tempo per alleviare la pressione lo faccia, può far solo del bene. "

Il fischietto inglese descrive quali attività svolge per aiutare i più bisognosi, oltre alla sua esperienza generale da volontario:

" Mi sono registrato e ho aspettato il semaforo verde. Si tratta principalmente di trasportare strumenti sanitari e medicine dagli ospedali o portare la spesa a casa delle persone più vulnerabili. "

In contatto quotidiano con sua sorella, Taylor ha maturato una profonda stima per tutti i lavoratori dell’NHS:

" Ogni persona che lavora all’ NHS (sistema sanitario nazionale inglese) è una persona speciale, non solo per le sue competenze, ma per il tipo di esseri umani che sono. Cercano sempre di aiutare le persone. Ovviamente questi sono tempi difficili. Speriamo che nelle prossime settimane la situazione migliori, e supereremo tutto questo. "

Il calcio ai tempi del Coronavirus: la prospettiva dell'arbitro

Riguardo le ipotesi che parlano di una ripresa a porte chiuse, Taylor offre una prospettiva neutrale:

" Ho vissuto l’esperienza surreale di arbitrare la partita di due settimane fa a porte chiuse. Decisioni del genere spettano alle autorità competenti. Anche i giocatori ti diranno che giocare partite a porte chiuse è un’esperienza profondamente diversa. Ma secondo me non toglie alcuna intensità al gioco. Ovviamente i giocatori vogliono vincere, sono pur sempre punti importanti. Io non ho alcuna preferenza. Chiaramente preferisco l’atmosfera da stadio, ma queste decisioni sono aldilà dalle nostre competenze. "

L’arbitro inglese si mantiene in contatto quotidiano (via Skype) con i suoi colleghi. L’allenamento prosegue in casa, o nei loro giardini:

" Seguiamo un piano di allenamento scritto dai nostri preparatori. Ci concentriamo sul lavoro ad alto livello di velocità ed esercizi per prevenire infortuni, più allenamenti sulla forza. "