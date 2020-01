Da Sergio Ramos a Mario Balotelli: ecco i calciatori più espulsi del decennio

É Charles Kaboré il giocatore che ha collezionato più espulsioni nell'ultimo decennio. Il centrocampista africano, attualmente in forza alla Dinamo Mosca, si è visto sventolare in faccia la bellezza di 16 cartellini rossi dagli arbitri tra campionato e le varie competizioni, uno in più di Sergio Ramos del Real Madrid che è stato spedito negli spogliatoi anticipatamente 15 volte ma indossando sempre la stessa maglia a differenza di Kaborè.

Nella Top Ten dei più "cattiivi" tra il 2010-2019 troviamo anche Mario Balotelli che è stato espulso in 10 occasioni e giocatori che militano o hanno militato nella nostra Serie A come Gabriel Paletta e Gary Medel che hanno lasciato in inferiorità numerica i propri compagni solo” in 9 occasioni. I due difensori, rispettivamente ex Milan e Inter, sono affiancati da Fábio Coentrão, Alexandru Gațcan e Niklas Moisander. In terza posizione invece c'è il portoghese Ricardo Costa (11) mentre chiude la classifica lo svizzero Granit Xhaka.