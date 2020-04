Da Tonali a Dybala, i 50 nomi caldi del calciomercato estivo 2020 (20-11)

LEGGI ANCHE

20° Sandro Tonali (Brescia)

Età: 19. Ruolo: centrocampista. Scadenza contratto: 2021.

La sua prima stagione in Serie A ha soddisfatto in pieno le attese. Tonali ha solo 19 anni ma è già un giocatore d’alta classe. Un centrocampista atipico, brillante lavoratore che grazie al suo estro ha ipnotizzato tutto il Vecchio Continente. Il Brescia è fanalino di coda della Serie A, e pare essere condannato alla retrocessione. Le rondinelle hanno poca speranza di riuscire a trattenere il loro gioiello. Soprattutto quando manca solo un anno al termine del suo contratto. L’erede di Andrea Pirlo dovrà cambiare casa questa estate e sarà una delle principali attrazioni del mercato.

A chi interessa? La lista è troppo lunga. Napoli, Inter, Real Madrid… Ma soprattutto due squadre si sono buttate a capofitto su Tonali: la Juventus e il PSG. Due società che erano già in lotta 8 anni fa per accaparrarsi il regista più promettente della sua generazione, un certo Marco Verratti. Molto probabilmente assisteremo a un’altra battaglia tra PSG e Juve per Tonali. Un dramma a puntate che animerà l’intera estate.

Valore di mercato: 50 milioni.

19° Gareth Bale (Real Madrid)

Età: 30. Ruolo: attaccante. Scadenza contratto: 2022.

Già l’estate scorsa, Gareth Bale era stato uno degli attori principali del mercato con un trasferimento sfumato in Cina. Probabilmente sarà uno dei protagonisti anche per questa stagione. Il rapporto con Zidane non sembra essere migliorato: il gallese ha sfornato 3 gol e due assist totali in tutte le competizioni della stagione 2019/2020, e non è riuscito a convincere il suo allenatore. Secondo le indiscrezioni di Marca, la Casa Blanca si appresta a lasciar partire il suo attaccante a parametro zero per sfoltire il monte ingaggi.

A chi interessa? L’estate scorsa Bale era vicinissimo a trasferirsi nel campionato cinese, sponda Jiangsu Suning, prima che il Real interrompesse le trattative. Il club del gruppo Suning sarà ancora nel mirino di Bale? Secondo il Daily Star, l’attaccante potrebbe ricongiungersi al campionato che lo portò alla fama, la Premier League. Gli Spurs hanno cominciato a studiare delle mosse per aggiudicarselo, ma anche lo United ha fatto lo stesso. Il suo ingaggio di 17 milioni di euro all’anno è problematico, e Bale vorrebbe trovare un club disposto a garantirgli più o meno la stessa somma.

Valore di mercato: parametro zero dal 30 giugno.

18° Sergej Milinkovic-Savic (Lazio)

Età: 25. Ruolo: centrocampista. Scadenza Contratto: 2024.

È uno dei principali artefici dell’incredibile stagione laziale. Il Sergente avrà parecchie corteggiatrici questa estate. Il centrocampista serbo potrebbe far girare la testa a molte squadre, siccome viene considerato sul mercato da parecchi anni ormai. Completo, polivalente, abile tecnicamente, efficace, sempre presente nei contrasti di gioco, Milinkovic-Savic potrebbe fare le fortune della sua nuova squadra se solo la Lazio lo lasciasse partire.

A chi interessa? Solo una persona sembra disposta a fare pazzie per portarselo a casa: Leonardo. Il direttore sportivo del Paris Saint-Germain non ha mai nascosto la sua ammirazione per il centrocampista e sarebbe pronto a spendere qualsiasi cifra pur di arruolarlo nel centrocampo parigino. Il recente acquisto di Idrissa Gueye non sembrerebbe accontentare il PSG. Anche la Juve, il Manchetser City e il Manchester United sarebbero sulle tracce del serbo.

Valore di mercato: 80 milioni.

17° Olivier Giroud (Chelsea)

Età: 33. Ruolo: attaccante. Scadenza contratto: 2020.

Quest’anno ha giocato pochissimo, e nonostante fosse riuscito a guadagnarsi qualche minuto di gioco giusto prima dello stop forzato, Olivier Giroud, 33 anni, sotto contratto fino a giugno 2020, potrebbe partire. Già questo inverno il suo trasferimento all’Inter sembrava imminente, ma la trattativa si è spenta. La punta francese ha bisogno di giocare per dimostrare a Didier Deschamps di essere ancora degno di vestire la maglia della nazionale francese per Euro 2021. Il ct dei bleus aveva ammesso che la situazione di Giroud al Chelsea era diventata problematica. Quest’anno Giroud ha accumulato 442 minuti di gioco in Premier League con due reti a referto. Per non perdere il treno di Euro 2021, Giroud dovrà iniziare a giocare regolarmente.

A chi interessa? Nonostante il trasferimento saltato quest’inverno, l’Inter sembra essere la destinazione più gettonata per il francese. Ai tempi del Chelsea di Antonio Conte, Giroud era il suo uomo fidato. Lo stesso attaccante francese aveva affermato che l’Inter fosse la destinazione preferita per il mercato invernale. L’attaccante aveva rifiutato il Lione, e il suo salario (attorno ai 7 milioni di euro l’anno) potrebbe essere un freno per le pretendenti con minore stabilità finanziaria.

Valore di mercato: parametro zero dal 30 giugno.

16° Sadio Mané (Liverpool)

Età: 28. Ruolo: attaccante. Scadenza contratto: 2023.

Classificatosi quarto nella corsa al Pallone d’Oro, si è aggiudicato il Pallone d’Oro africano grazie a 18 gol, 12 assist in tutte le competizioni disputate con la maglia del Liverpool. Sadio Mané, 28 anni, è un’ eccellenza del calcio mondiale. Nonostante la sfortuna (o la maledizione) dei Reds in campionato, il giocatore senegalese è stato uno degli artefici principali dell’impressionante striscia di imbattibilità realizzata dal Liverpool questa stagione. L’ala è sotto contratto col Liverpool fino a giugno 2023. Quale squadra non vorrebbe avere in rosa un giocatore come lui?

A chi interessa? Zinedine Zidane, suo grande ammiratore, ne farà una delle sue priorità per il mercato estivo. Secondo il Daily Mirror, i blancos avrebbero già contattato i rappresentanti dell’esterno per proporre delle soluzioni allettanti. Il Real Madrid non esiterebbe a mettere in gioco tutta la sua potenza di fuoco economica per piegare il Liverpool alle sue volontà: si vocifera di un’offerta di 160 milioni di euro.

Valore di mercato: 150 milioni.

15° Edinson Cavani (PSG)

Età: 33. Ruolo: attaccante. Scadenza contratto: 2020.

Alle dipendenze del Paris Saint-Germain solo fino a giugno 2020, Edinson Cavani si sta avviando verso la porta d'uscita. El Matador, messo sulla lista trasferimenti da Thomas Tuchel già da marzo, non era riuscito a concretizzare la sua partenza all’Atletico Madrid questo inverno. Da una parte il PSG non si è voluto separare dal miglior cannoniere della sua storia, nonostante l’imminente scadenza del contratto. Dall’altra parte anche l’Atletico aveva posto fine alle negoziazioni. La storia d’amore tra l’uruguagio e la squadra della capitale si avvia verso la conclusione dopo 7 anni di onorato servizio.

A chi interessa? Siccome Cavani partirà a costo 0, l’Atletico potrebbe approfittare dell’occasione. Ma il club dovrà fronteggiare anche il peso salariale del giocatore. El Matador tocca quota 10 milioni sul libretto ingaggi del PSG… Ma secondo il Corriere dello Sport, Cavani potrebbe fare ritorno nel luogo da dove è cominciato tutto: in Italia. Questo inverno, anche delle squadre inglesi si erano presentate alle sue porte, tra cui Chelsea, Tottenham e il Manchester United.

Valore di mercato: parametro zero dal 30 giugno.

14° Timo Werner (RB Lipsia)

Età: 24. Ruolo: attaccante. Scadenza contratto: 2023.

È uno dei giocatori col più alto rendimento di questa stagione, in una posizione particolarmente pregiata, quella d’attaccante. Con 27 centri e 12 assist in 36 partite disputate, Timo Werner garantisce dei numeri che non passano inosservati a nessuna società. Aveva prolungato il suo contratto lo scorso agosto, fino a giugno 2023, e i dirigenti del Lipsia hanno dichiarato più volte la volontà di tenere il fuoriclasse tedesco. La sua squadra non è obbligata a venderlo, inoltre può offrirgli anche le motivazioni giuste per competere ai più alti livelli, dato che il Lipsia occupa la terza posizione in Bundesliga. Eppure…

A chi interessa? Barcellona, Real Madrid, Bayern Monaco, Manchester United, Chelsea… Ma soprattutto il Liverpool. Jürgen Klopp apprezza molto il profilo di Werner, che calzerebbe a pennello nello schema del gioco collettivo praticato dai Reds. Inoltre Werner offre movimento e lavoro difensivo per il contropressing. Werner apporterebbe maggiore densità al settore offensivo e Klopp tenterebbe di farlo giocare assieme a Roberto Firmino sull’asse di attacco. Il Liverpool possiede la potenza economica necessaria per presentare un’offerta che Werner potrebbe difficilmente rifiutare. Ma tra la concorrenza spietata e le logoranti trattative col Lipsia, l'affare non è ancora chiuso.

Valore di mercato: 80 milioni.

13° Houssem Aouar (Lione)

Età: 21. Ruolo: centrocampista. Scadenza contratto: 2023.

A meno che questa Ligue 1 non venga cancellata dai libri di storia calcistica, risulta improbabile che il Lione possa disputare la prossima edizione della Champions League. In mezzo a questa situazione, il Lione incontrerà molte difficoltà nel trattenere Houssem Aouar. Nonostante la sua giovane età (21), il centrocampista francese si appresta a concludere la sua terza stagione da protagonista e non pare troppo lontano da una convocazione in nazionale. Per lui, su questo non c’è dubbio, è tempo di diventare grande. E il Lione potrebbe fare i propri interessi, vendendo a un’alta cifra un elemento della rosa sotto contratto fino a giugno 2023.

A chi interessa? Pochi giorni prima dell’andata degli ottavi di finale tra Lione e Juventus, delle voci avevano insistito parecchio su un interesse concreto dei bianconeri per Aouar. Allora si trattava di contatti reali, e non di un semplice tentativo di disturbo. La Vecchia Signora sembra stia continuando a fare i compiti a casa per l’affare Aouar, siccome altre squadre concorrenti come Real Madrid e PSG seguono gli sviluppi della faccenda.

Valore di mercato: 55 milioni.

12° Erling Haaland (Borussia Dortmund)

Età: 19. Ruolo: attaccante. Scadenza contratto: 2024.

Giocatore ancora sconosciuto all’inizio di questa stagione, Erling Haaland è diventato, nel giro di qualche mese, uno degli attaccanti più corteggiati del panorama calcistico europeo. La sua giovane età (19), il suo profilo di centravanti attivo e atletico e soprattutto la sua incredibile efficacia davanti alla porta fanno di lui un talento fortemente gettonato. Il norvegese ha già fatto un salto di qualità questo inverno, quando si è trasferito al Borussia Dortmund abbandonando il Salisburgo. Ma si tratta di un giocatore capace di bruciare le tappe a una velocità impressionante, quindi non sorprenderebbe vederlo salutare Dortmund l’estate prossima.

A chi interessa? Alla ricerca di un nuovo numero 9 con cui rimpiazzare Karim Benzema, il Real Madrid starebbe pensando al gigante biondo venuto dal nord. Se i blancos saranno disposti a pagare la clausola rescissoria di 75 milioni di euro, resta tutto da vedere. Inoltre dovranno trovare un accordo con l’agente del giocatore, Mino Raiola. Tutt’altro che un affare scontato.

Valore di mercato: 75 milioni.

11° Paulo Dybala (Juventus)

Età: 26. Ruolo: attaccante. Scadenza contratto: 2022.

Il talento di Paulo Dybala ha illuminato la Mole di Torino dal 2015, ma Paulo non dimentica la sua ultima estate parecchio movimentata. “Ero molto vicino ad andarmene. Era la volontà del club, e io lo sapevo” ha raccontato la Joya al Guardian questo gennaio. Ma alla fine l’argentino è rimasto in Piemonte, nonostante il sospetto che la Juve possa fare un altro tentativo per venderlo nel prossimo mercato estivo. Il suo contratto, non a caso, non è stato ancora prolungato e si estende solamente fino al 2022.

A chi interessa? Nonostante abbiano fallito l’estate scorsa, Manchester United e Tottenham sarebbero ancora determinate nel portare l’argentino in Inghilterra. Stesso discorso vale per il PSG, che potrebbe contare su una pista alternativa nel caso Neymar decidesse di tornare al Barcellona. La lotta per la Joya promette di prolungarsi per tutta l’estate… A meno che la Juve non decida di silenziare tutte le squadre pretendenti offrendo un nuovo contratto all’interessato.

Valore di mercato: 90 milioni.