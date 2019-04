C'era una volta, e c'è ancora, il Licata delle meraviglie. La vecchia favola della Polisportiva che si arrampicò fino al 9° posto della Serie B nel 1989, rivive 30 anni dopo nelle gesta della squadra di oggi, che messe in archivio una serie di rifondazioni societarie, sembra aver raggiunto il corretto assetto dirigenziale e la giusta alchimia in campo, dominando il girone A di Eccellenza siciliana e riconquistando la Serie D. Un percorso straordinario: nelle 30 partite di regular season, 82 i punti ottenuti sui 90 a disposizione con un attacco supersonico: 95 gol fatti, 17 successi consecutivi e l'ultima partita, quella contro il Mazara, vinta 10-3.

A segnare non sono più Ciccio La Rosa e Giovanni Sorce ma Antonio Cannavò e Davide Testa, il primo capocannoniere con 31 reti in 25 presenze, il secondo suo "vice" nella classifica marcatori a quota 17. Sembrano numeri alla Zdenek Zeman. Il quale, a ben vedere, piacciano o non piacciano le sue idee, cominciò proprio qui la sua epopea nel calcio italiano, nel 1983, dopo l'esperienza nel settore giovanile Palermo e nel profondo dilettantismo isolano.

Un ponte tra l'entusiasmo di oggi e una favola anni '80

Trentasettemila abitanti affacciati al golfo di Gela, in provincia di Agrigento. Nella decade dei sintetizzatori, Licata ne contava almeno 4mila in più. Pensare a una Serie B negli anni di massimo splendore del calcio italiano, alla vigilia dei Mondiali casalinghi, era argomento da fine pasto, al quarto giro di zibibbo. Eppure, nessuna follia, quell'ebbrezza i licatesi la provarono per davvero. Ogni match della Polisportiva era un evento trasversale: la cittadina si svuotava, dandosi appuntamento al "Dino Liotta".

Un corteo accompagnava la squadra prima e dopo la partita per le strade della città più a sud d'Italia ad aver partecipato al campionato cadetto. Tutti a sventolare le bandiere gialloblu, colori scelti al momento della fondazione (datata 1931) da un gruppo di studenti che avevano scoperto il calcio grazie ai marinai svedesi che imbarcavano lo zolfo estratto dalle cave dell'Agrigentino. Quelle scene di giubilo si sono rivissute tre settimane fa circa, alla vittoria aritmetica del campionato, avvenuta a due giornate dal termine grazie al 2-1 in trasferta contro il Sant'Agata.

Quel sogno alla vigilia delle Notti Magiche

La squadra oggi allenata da Giovanni Campanella, omonimo del difensore-bandiera del Licata anni '80 Castrense Campanella, è ottimamente messa in campo, veloce, spumeggiante e prolifica. Proprio come quella "delle meraviglie", con cui le analogie si sprecano.

Ma, prima di tornare sulle imprese degli odierni gialloblu, vale la pena fare un salto indietro di 30 anni. Nella stagione 1988-89, l'Italia arrivava all'apogeo del benessere economico (trasformatosi anni dopo in un devastante boomerang fantozziano sul coppino) e i soldi - reali e finti - circolavano a fiumi per la costruzione degli stadi del mondiale delle Notti Magiche. Fatto che riguardò anche il Licata. Pronti, via, infatti e la squadra neopromossa in Serie B come matricola assoluta, si ritrova ad affrontare in Coppa Italia il Milan, che a fine stagione alzò la Coppa dei Campioni in faccia alla Steaua Bucarest. Grandissima emozione ma una piccola delusione di fondo: non si poteva giocare a San Siro, interessato dai lavori per il terzo anello, preparatorio alla coppa iridata. Ci si ritrovò, quindi, al "Mario Rigamonti" di Brescia. La partita non venne affatto snobbata dai rossoneri (che avevano già patito l'affronto coccardato inflitto dalla Cavese): In campo in quel Milan c'erano tutti: Maldini, Baresi, Ancelotti, Rijkard, Marco van Basten...

Ciccio La Rosa, da bomber incompreso a potenziale erede di van Basten

A proposito del Cigno di Utrecht, esiste un aneddoto che lo lega alla formazione siciliana ed è attribuito allo storico telecronista Bruno Pizzul, che raccontò come un giorno Arrigo Sacchi gli confidò di voler vendere l'olandese per comprare Francesco "Ciccio" La Rosa, che prima in C1 e poi in B segnò col pallottoliere: come Schillaci, avrebbe avuto bisogno solamente del grande palcoscenico. Per il bomber di Tremestieri, le sliding doors restarono chiuse.

Zeman, la scoperta del "portiere-libero" e l'altro Schillaci

In quella calda serata bresciana, il Milan vinse 2-0 ma il battagliero Licata fece una gran bella figura. Anche perché Papadopulo era stato intelligente, come il suo predecessore Aldo Cerantola che aveva conquistato la Serie B: aveva proseguito la linea tattica dettata qualche anno prima da Zeman. Il calcio a zona, veloce, aggressivo. Il "portiere-libero" non nacque per mano di Guardiola al Barcellona, bensì grazie a un'intuizione del tecnico boemo nel suo periodo licatese. L'estremo difensore in questione era Emilio Zangara, nativo di Palermo, buono coi piedi e difensore aggiunto. Zeman seppe rifondare la rosa gialloblu affidandosi a un gruppo di giovani già adocchiati nel vivaio del Palermo, vogliosi di riscatto perché scartati dalla società rosanero.

Dopo un inizio balbettante, la cavalcata dalla C2 alla C1 al termine della stagione 1984-85, marchiata da un volto su tutti: quello di Maurizio Schillaci, cugino del più noto Totò, ritratto invece indelebile delle Notte Magiche. Dopo varie vicissitudini, uno sfortunato passaggio alla Lazio, un infortunio mal diagnosticato, Maurizio si ritirò tra storie di droga e degrado, e oggi conduce una vita da senzatetto a Palermo. Alla richiesta di referenze sul suo conto, presentata a Zeman dal presidente di allora Franco Licata D'Andrea, il tecnico boemo aveva risposto: "Maurizio Schillaci le farà gurdare tutte le partite in piedi". E, in effetti, fu proprio così: dribbling, velocità, gol entusiasmanti. C'è chi dice che, tecnicamente, fosse più forte di Totò. Recentemente, sulle sue vicissitudini, è stato girato il docufimi "Fuorigioco".

I "ragazzi terribili della Trinacria"

Ad ogni buon conto, dopo una stagione di assestamento in terza serie, il boemo passò a Foggia (per la sua prima esperienza in rossonero) nell'estate 1986 ma lasciò un know-how tecnico-tattico che fece vivere di rendita quella stessa squadra che affronto la B con una rosa quasi interamente formata da giocatori siciliana: oltre a Zangari (il cui secondo era Massimo Taibi), La Rosa, Sorce e Campanella, ecco anche i terzini Beppe Accardi (oggi procuratore) e Giorgio Taormina, i granatieri Maurizio Miranda e Domenico Giacomarro, il centrale difensivo "licatese" doc Angelo Consagra, i centrocampisti Salvatore Tarantino e Ignazio Gnoffo, insieme alla seconda punta e capitano Giuseppe Romano. Se in televisione passavano "I ragazzi della Terza C", sui campi cadetti sfilavano "I siculi terribili della Serie B". Tra di loro, a ben vedere, 8 presenze anche anche per un toscano: il centrocampista Walter Mazzarri, oggi tecnico del Torino.

Il nono posto in una Serie B "epica"

Una manciata di stagioni in D e una cavalcata da non credere sino in cadetteria. Nel 1988, mister Cerantola ebbe il merito di trascinare i giovincelli ereditati da Zeman alla Serie B su un campo che non era nemmeno quello del "Dino Liotta", interessato anch'esso da lavori strutturali. La promozione arrivò sul campo sterrato del quartiere Villaggio dei Fiori "Calogero Saporito", impianto approssimativo già all'epoca (quel trasferimento di sede, per le leggi attuali, sarebbe una manovra impensabile) e che oggi versa in stato di abbandono. Il Licata, si diceva, conquistò uno straordinario nono posto in quella Serie B vinta dal Genoa del professor Scoglio con la coppia avanzata Marco Nappi-Massimo Briaschi. Un traguardo figlio, più che della gestione Papadopulo (esonerato dopo un'inizio sprint e una fase autunnale di basso profilo), di quella targata Francesco Scorsa, allenatore proveniente dal Fano e "ai più" sconosciuto, che guidò le aquile gialloblu a un girone di ritorno travolgente. Un campionato "epico", per certi versi, quello edizione 1988-89. I grandi nomi e quelli emergenti, c'erano tutti: Gigi Lentini all'Ancona, Eugenio Corini al Brescia, Massimo Ciocci al Padova, Alessandro Melli al Parma, Giuseppe Signori al Piacenza, Totò Schillaci - capocannoniere col Messina - si consegnò tra le braccia della Juventus, mentre il tandem d'attacco Maurizio Ganz-Pierluigi Casiraghi stupiva in un Monza costruito da un giovane general manager Giuseppe Marotta...

Il gol più bello di Roberto Baggio fu al "Dino Liotta"

La stagione successiva, Cerantola tornò a sedersi sulla panchina gialloblu ma la magia stava esaurendosi. Tuttavia, si fece in tempo ad assisterne a un'altra, magnifica. Quella sortita dai piedi di Roberto Baggio. Nella gara di Coppa Italia contro la Fiorentina, il Divin Codino scavalcò Zangara con un pallonetto, dribblò tutta la difesa avversaria e realizzò. Tutto il pubblico del "Liotta", estasiato di poter vedere dal vivo quella che poi sarebbe diventata una leggenda del calcio mondiale, gli tributò molto sportivamente la standing ovation. Baggio, a fine carriera, ricambiò dicendo che fu proprio quello il gol esteticamente più bello della sua carriera.

"Cosa resterà di quel Licata anni '80?". La voglia di riscrivere la storia

Il Licata perse la lotta salvezza del campionato 1989-90 sulle note di "Cosa resterà..." di Raf, per poi precipitare tra i dilettanti negli immediati anni successivi. Di quella favola anni '80, resta invece l'entusiasmo della nuova dirigenza, in cui un palermitano e un catanese vanno d'amore e d'accordo. Loro sono il presidente 35enne (il più giovane della storia gialloblu) Danilo Scimonelli - consulente, Imprenditore, ed editore - e il suo vice Enrico Massimino, costruttore, figlio di Turi ex patron del Messina e nipote di Angelo, storico "presidentissimo" del Catania. Scimonelli spiega l'impresa del Licata odierno, ad Eurosport:

" Come il Licata degli anni '80, la nostra gestione è oculata e innovativa e fa piacere aver riportato l'entusiasmo in città. Pensate che abbiamo due gruppi organizzati di tifosi. Uno attuale e un altro, gli 'Ultras 1977', composto da chi era ragazzino nel tifo anni '80. Mi piace pensare che le nostre scelte sono state un po' come lo storico presidente Franco Licata D'Andrea, che tenne in sella Zeman nel momento di maggior critica nei confronti del boemo, per poi essere ripagato dalla promozione in Serie C1. Domenica abbiamo fatto una grande festa e molti giocatori di quel passato glorioso ci hanno fatto compagnia. Adesso puntiamo a un anno di assestamento in Serie D e alla scoperta di giovani interessanti; poi non poniamo limiti alla provvidenza. D'altronde abbiamo conquistato la quarta serie al secondo anno del nostro piano triennale. Oggi il 'Dino Liotta' è in erba sintetica e funzionale ma siamo impegnati con il Comune anche al recupero del campo di Villaggio dei Fiori, da concepire in futuro come casa del nostro settore giovanile. La favola Licata rivivrà, vedrete. "