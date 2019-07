Dal Brasile: Marcelo in auto rifiuta etilometro, multato

Milano, 3 lug. (LaPresse) - L'esterno del Real Madrid Marcelo, escluso dai convocati del Brasile per la Coppa America, sta trascorrendo le vacanze a Rio de Janeiro in attesa della ripresa della stagione. Lunedì notte, però, il laterale carioca ha avuto un contrattempo per le strade di Rio quando è stato fermato dalla polizia per sottoporsi a un etilometro a Lagoa. Secondo O Globo, Marcelo ha rifiutato di soffiare davanti agli agenti e ha preferito pagare una multa di 2.934 reais (circa 675 euro).