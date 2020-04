Dal caos in Premier e Liga alla Bundesliga che vede la luce: così all'estero si pensa alla fase 2

Non c'è solo la Serie A a essere alle prese con i dubbi e gli interrogativi sulla cosiddetta fase 2 dell'emergenza Coronavirus. Anche negli altri top campionati europei, seppure con sfaccettature diverse, Leghe e club provano faticosamente a organizzare le tappe della ripartenza. Vediamo, Paese per Paese, com'è la situazioni e quali sono i casi più problematici.

Caos Premier League: tutte le partite a Wembley?

Situazione molto critica in Inghilterra, costretta a fare i conti negli ultimi giorni con il preoccupante dilagare della pandemia di Covid-19. Il massimo campionato e gli allenamenti sono ufficialmente sospesi fino al 30 aprile e la speranza è quella di ricominciare a giocare l'1 giugno chiudendo la stagione entro la prima metà di luglio. Il Times, nel frattempo, ha rilanciato un'ipotesi che sta circolando negli ultimi giorni, un'idea avanzata dalla Football Association: giocare la parte rimanente di Premier League (mancano 9 giornate) a porte chiuse a Wembley disputando fino a 4 partite al giorno in diretta tv.

In Liga è tutti contro tutti

Come se non bastassero le incertezze sulla data di ripartenza (l'ipotesi più estrema è addirittura il 28 giugno) si registra uno scontro aperto tra tutte le parti coinvolte. Lega spagnola e sindacato dei calciatori non hanno trovato un accordo in merito al taglio degli stipendi e a far precipitare ulteriormente la situazione ci ha pensato la Real Sociedad: il club basco ha aperto il proprio centro sportivo consentendo ai giocatori di allenarsi in piccolissimi gruppi, salvo fare dietrofront dopo il "richiamo" del Consiglio superiore dello Sport.

La Bundesliga vede la luce

Sulla carta il campionato tedesco è quello messo meglio. Dal 6 aprile le squadre hanno ripreso ad allenarsi seppure osservando tutte le precauzioni del caso. Il momento più adatto per ripartire potrebbe essere il weekend del 9 e 10 maggio, anche se non ci sono ancora date ufficiali. Venerdì 17 è in agenda un'assemblea straordinaria della Lega che potrebbe fare chiarezza. Se la tabella di marcia fosse rispettata, la stagione potrebbe concludersi domenica 21 giugno.

Video - Il Bayern torna ad allenarsi: giocatori a un metro di distanza e zero strette di mano 02:00

In Ligue 1 si pensa...al prossimo anno

Il campionato francese ha fatto una mossa per mettere in sicurezza i diritti televisivi: ha fissato la data d'inizio della prossima stagione al 23 agosto. Per quanto riguarda la stagione in corso, invece, la data plausibile per il ritorno in campo - almeno secondo L'Equipe - è mercoledì 17 giugno: per chiudere la stagione entro fine luglio, considerati anche gli impegni di Coppa di Lega e Coppa di Francia, sarebbe necessario giocare ogni 3 giorni. Il lockdown, intanto, è stato esteso in tutto il Paese fino all'11 maggio.