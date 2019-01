Dal Grande Torino alla Chapecoense, quanti incidenti aerei nel calcio

La scomparsa in volo del nuovo attaccante argentino del Cardiff Emiliano Sala ha fatto inevitabilmente tornare alla memoria una serie di altri disastri aerei che hanno caratterizzato la storia dello sport e del calcio in particolare.

LA SCOMPARSA DEL GRANDE TORINO - Il primo e a noi più vicino è quello del 4 maggio 1949, quando 18 giocatori della squadra del Grande Torino restano uccisi insieme ad altre 13 persone fra staff tecnico e giornalisti in seguito allo schianto contro la Basilica di Superga dell'aereo che li riportava in patria dopo una amichevole in Portogallo contro il Benfica. Perdono la vita alcuni fra i più grandi campioni dell'epoca, uno su tutti il capitano granata Valentino Mazzola. La tragedia del Grande Torino è ancora oggi uno degli eventi più tragici dello sport italiano. Fu la prima tragedia del genere a colpire il mondo del calcio.

La tragedia di SupergaImago

CADE L'AEREO DEL MANCHESTER UNITED - Il 6 febbraio 1958 un incidente aereo all'aeroporto di Monaco di Baviera provoca la morte di 23 persone, tra cui otto giocatori del Manchester United, noti come i 'Busby Babes', insieme a tre membri dello staff. Tra le vittime anche la star inglese Duncan Edwards, mentre sopravvive Bobby Charlton che diventerà poi una leggenda del Manchester e dell'Inghilterra campione del Mondo nel 1966. Lo stesso manager Matt Busby esce illeso dall'incidente e continuerà ad allenare la squadra fino a portarla alla conquista della Coppa dei Campioni nel 1968.

SQUADRA CILENA SI SCHIANTA SULLE ANDE - Il 3 aprile 1961 l' aereo che trasporta parte del club cileno Deportes Green Cross si schianta sulle Ande. Muoiono 24 persone, tra cui otto giocatori e due membri dello staff tecnico.

AEREO ALIANZA DI LIMA CADE NEL PACIFICO - L'8 dicembre 1987, 43 persone muoiono nell'incidente aereo che trasporta il club Alianza di Lima. Il velivolo precipita nell'Oceano Pacifico, tra i morti ci sono 16 giocatori e l'allenatore della squadra.

15 CALCIATORI OLANDESI MUOINO IN SURINAME - Il 7 giugno 1989 un DC-8 della Surinam Airways in arrivo da Amsterdam si schianta al suolo mentre atterra nella capitale del Suriname, Paramaribo. Muoiono 174 persone, inclusi 15 calciatori olandesi di origine del Suriname.

PRECIPITA IN MARE L'AEREO DELLA NAZIONALE DELLO ZAMBIA - Il 27 aprile 1993, un aereo militare che trasportava la nazionale di calcio dello Zambia si schianta in mare poco dopo il decollo dal Gabon. La squadra si stava recando in Senegal per giocare una gara di qualificazione ai Mondiali. Muoiono tutte e 25 le persone a bordo, fra cui diversi calciatori zambiani che avevano battuto l'Italia alle Olimpiadi di Seul nel 1988.

Matthew HardingGetty Images

MUORE IL VICEPRESIDENTE DEL CHELSEA - Il 22 ottobre 1996 Matthew Harding, vice presidente del Chelsea, muore in seguito allo schianto del suo elicottero. Il velivolo precipita a causa delle condizioni meteorologiche avverse mentre tornava dalla trasferta vittoriosa in Coppa di Lega contro il Bolton Wanderers.

LA TRAGEDIA DELLA CHAPECOENSE - Il 28 novembre 2016, un aereo charter che trasportava la squadra brasiliana della Chapecoense precipita sulle Ande vicino a Medellin, in Colombia, a causa della mancanza di carburante. Sopravvivono solo sei persone, compresi tre giocatori, mentre sono 71 i morti tra cui 19 calciatori. La Chapecoense era in viaggio per giocare la prima partita della finale della Coppa Sudamericana contro l'Atletico Nacional in Colombia.

CADE L'ELICOTTERO DEL PATRON DEL LEICESTER - Il penultimo drammatico incidente legato al mondo del calcio è di soli pochi mesi fa. Il 27 ottobre 2018, il miliardario tailandese e proprietario del Leicester City, Vichai Srivaddhanaprabha, muore in seguito allo schianto del suo elicottero decollato pochi minuti prima dal King Power Stadium di Leicester. Sotto la presidenza di Vichai e la guida in panchina di Claudio Ranieri, il Leicester ha vinto uno storico titolo di Premier League nel 2016.