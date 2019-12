Dal Napoli di De Laurentiis a bomber in Seconda Categoria: il folle viaggio di Robson Toledo

Robson Machado Toledo. Alzi la mano chi si ricorda di questo nome. A Napoli, certamente, in tanti perché fu uno dei marcatori di quell'incredibile prima partita in Serie C1 della formazione partenopea, agli albori dell'epoca De Laurentiis. Dopo il fallimento in Serie B, il lodo Petrucci, il cambio di denominazione in "Napoli Soccer" e l'esordio in campionato a partire dalla terza giornata in calendario per permettere il decorso di un calciomercato operato alla rinfusa. Finì 3-3, quel giorno del 26 settembre 2004, contro il Cittadella, davanti alla passione ribollente di oltre 50mila tifosi azzurri: Toledo, con la sua numero 7 lungo la fascia destra nel 3-5-2 disegnato da mister Gian Piero Ventura, scatta a tutta velocità al minuto 29' e, con un rasoterra angolato e a incrociare, batte il portiere avversario Tommaso Peresson per la rete del 3-1. I veneti, poi, riusciranno a pareggiare, approfittando di una condizione fisica dei padroni di casa approssimativa, per forza di cose, dato il rincorrersi degli eventi. Era il Napoli di Roberto Sosa, "El Pampa", di Massimiliano Varricchio, Francesco Montervino, di un giovanissimo Ignazio Abate...

Ora, i gol (a grappoli) Toledo li segna in Seconda categoria romana e pontina, con la maglia del Cori Montilepini, formazione di Cori (diecimila abitanti in provincia di Latina): 12 reti in 10 presenze, in una squadra che, dopo 10 gare è primissima a 27 punti con 44 gol complessivamente realizzati. La classica squadra ammazza-campionato pronta al salto di categoria.

Dai 50mila del San Paolo alla Seconda categoria

Certo, con in campo uno come Toledo, diventa tutto ulteriormente più facile... Toledo, oggi, 38 anni e come sempre di buon umore, se la ride mentre la sua storia a Eurosport:

" Ormai sono un dilettante in tutto e per tutto, ma ogni impegno lo vivo ancora come se fossi un professionista. Alle partite do sempre il massimo, ma non solo, non perdo un solo allenamento dei tre settimanali e, al campo sportivo, sono il primo ad arrivare e l'ultimo ad andarmene. Mi sono stabilito a Latina con la mia famiglia negli ultimi tre anni: ormai mi concentro sul calcio ma, qualche tempo fa, ho gestito e poi mollato un ristorante brasiliano in città. Questa stagione avrei dovuto disputare la Promozione, dopo il doppio salto in queste ultime due stagioni con il Cos Latina. Poi, però, le strade con la mia vecchia società si sono divise e io ho seguito il direttore sportivo Filippo Di Marco, passato anch'egli al Cori. "

Nella mente, è ancora vivido quel gol in un San Paolo da tutto esaurito...

" Come dimenticarlo! Mi involai sulla fascia destra e tirai in diagonale. La palla entrò e io andai a prendermi l'abbraccio dei tifosi, a cui mi sento ancora molto legato. Purtroppo non fu una stagione facilissima: io scelsi di andare ad Ascoli, in Serie B, a gennaio e la squadra, nonostante potesse contare su ottimi giocatori per la C1, non riuscì ad ottenere subito la promozione, nonostante l'arrivo di Edy Reja al posto dell'esonerato Ventura. Ci volle ancora un anno per tutto ciò. "

Toledo, mister Marco Giampaolo e patron Aurelio De Laurentiis

Ad Ascoli (Toledo viene ricordato con affetto anche a Catanzaro, Taranto, Ravenna, Pro Patria, Triestina, Cremonese, Como, Pistoiese...), ebbe l'occasione di lavorare con mister Marco Giampaolo. Giampaolo e l'esonero al Milan e il Napoli, che ora si affida a Rino Gattuso: tutti temi di attualità di questa serie A...

" Vero. Per quanto riguarda Giampaolo, che dire: per me è un allenatore straordinario, che sa lavorare coi giovani e ha grandi idee calcistiche. Non gli è stato dato il tempo per lavorare ed è un peccato: alla lunga, avrebbe fatto bene al Milan che, di contro, è da anni che zoppica. I problemi dei rossoneri, a mio avviso, non stanno in panchina ma da altre parti. De Laurentiis? Un presidente dall'entusiasmo unico, che sa cosa vuole e come ottenerlo. Lo si è capito sin dai primi giorni di presidenza, che ho avuto la fortuna di vivere protagonista. Dispiace la separazione con Ancelotti, ma credo che tutto sia stato operato per il bene del Napoli. "

Quella maglia azzurra numero 7

La maglia numero 7 di Toledo è poi passata a nomi illustri, tra cui Edinson Cavani e, attualmente, José Maria Callejon...

" Oggi è cambiato tutto ma bisogna sempre ricordarsi da dove si arriva per non perdere mai la dimensione e il valore dei propri successi. Per me giocare nel Napoli, nella squadra del mio idolo Antonio Careca, è stato un autentico sogno e ringrazio ancora adesso il Cielo di averlo vissuto. Io, però, ora mi diverto in Seconda categoria. Il mio augurio è che il Napoli ottenga il meglio da questa stagione. "

