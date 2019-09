Dall'Argentina: Maradona torna in panchina? C'è l'offerta del Gimnasia La Plata

Diego Armando Maradona potrebbe tornare ad allenare un club in Argentina. Secondo la stampa locale il Pibe de Oro è in trattativa con il Gimnasia La Plata, club che milita in Primera Division. Indiscrezioni riferiscono di un primo no del tecnico all'offerta, ma la porta rimarrebbe aperta. Se la trattativa andasse in porto, Maradona tornerebbe sulla panchina di una squadra argentina per la prima volta dal 1995, quando guidò per undici partite il Racing. L'ex ct dell'Albiceleste è reduce dall'esperienza messicana con i Dorados.

Video - De Rossi: "Il Boca è spettacolo e passione! Non sono Maradona ma darò il mio contributo" 01:58