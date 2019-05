Dalla Coppa Italia nel 1922 al ritorno in Serie D: la commovente epopea del Vado

Un trionfo è sempre un trionfo e ciò non si discute. Ma, in Italia (come, del resto, nel mondo) vincere nei "luoghi del calcio" dà un'emozione in più, difficile da spiegare a chi si raffronta a una storia più recente. Vado è uno di quei luoghi del calcio italiano in cui la storia è stata scritta con un pennarello indelebile a tinte rossoblù, scelte nel 1913 (anno della fondazione) per celebrare il pluriscudettato Genoa, anche se oggi il settore giovanile è affiliato alla Sampdoria. A Vado la festa cominciata domenica non si è ancora placata: il club che nel 1922 vinse eroicamente la prima edizione della Coppa Italia è tornato in Serie D.

Da Vado-Udinese ad Atalanta-Lazio: l'epopea della "finale insolita"

Nella settimana che porta alla "finale insolita" di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio, la memoria non può non tornare a quel 16 luglio di 97 anni fa in cui il piccolo Vado sconfisse l'Udinese 1-0 ai tempi supplementari nell'antico Campo di Leo. Una sfida epica, un finale epico, che diventò leggendario a furia di essere tramandato. Sempre, ovviamente, con qualche particolare in più.

C'è l'immagine del difensore dell'Udinese Ettore Cantarutti e quella del portiere compagno di squadra Libero Lodolo, entrambi ragazzi di 19 anni: non trovandosi più il pallone, il primo chiede: "Ma è gol". E l'estremo difensore gli risponde, in dialetto friulano: "È passa’ e g’ha fatto il buso". Ovvero, "è passata e ha pure bucato la rete". La palla era stata calciata da Virgilio Felice Levratto, possente attaccante ligure soprannominato "sfonda-reti", goleador anche di Genoa, Inter, Lazio e poi vice-allenatore, negli anni '50, della Fiorentina di Fulvio Bernardini (ct azzurro dal '74 al '77). Si narra, infatti, che il pallone calciato con una potenza sensazionale, bucò la ragna della porta dei bianconeri, consegnando la coppa ai rossoblù e portato in trionfo dalla sua gente al grido di "Levre! Levre!". Due anni più tardi, addirittura, in un Italia-Lussemburgo delle Olimpiadi parigine, Levratto avrebbe fatto scappare dal campo il portiere lussemburghese Étienne Bausch, intimorito dopo essere stato stordito da una delle sue proverbiali cannonate che l'avevano colpito in pieno mento. Levratto è inoltre citato nel testo della canzone del Quartetto Cetra "Che centrattacco".

Dalla Coppa dei mille significati al ritorno in Serie D

Una Coppa alla sua prima edizione, organizzata dalla Figc nell'anno dello scisma delle federazione. Quello, per intenderci, dei due scudetti: da una parte quello della Novese (di Figc), dall'altra l'ultimo dei 7 complessivi della gloriosa Pro Vercelli (nel Cci). Quell'1-0 consegnò ai vadesi una coppa da 8,25 in argento puro. Ma non solo. Vado, contigua a Savona, è sede del porto del capoluogo e conserva tuttoggi quella che da sempre è stata una vocazione industriale. "Vado l'operaia" si è sempre detto: le altissime ciminiere bianche e rosse della Tirreno Power che si scorgono facilmente percorrendo l'A10, ne sono una testimonianza.

Uno scorcio di Vado Ligure. Sullo sfondo, le ciminiere bianche e rosse della Tirreno Power (Imago)Imago

Il fervore operaio era già molto attivo nel 1922, anno della marcia su Roma: essendosi, nell'ordine, "rifiutato di esporre la bandiera in occasione di ricorrenze patriottiche, di avere uno stemma con la falce e martello, di aver costituito un corpo armato e non aver rispettato le leggi nella celebrazione dei matrimoni", un decreto regio sciolse il Comune "ribelle". Quella Coppa aiutò però a mantenere uno stato di calma apparente e a non subire altre sanzioni dal Ventennio fascista appena cominciato. Ma quella stessa Coppa fu dolorosamente sacrificata il 18 dicembre 1935 nella famosa giornata dell'Oro alla Patria, istituita da Benito Mussolini dopo le sanzioni inflite all'Italia dalla Società delle Nazioni dopo l'invasione dell'Etiopia. Tutto quell'argento venne fuso e tanti saluti. Il 2 aprile 1992, quindi, in occasione di una partita amichevole rievocativa tra Vado e Udinese, la Figc fornì ai rossoblù una riproduzione, oggi custodita in una vetrina visibile dall’esterno dell’agenzia della Cassa di Risparmio di Savona in piazza Cavour a Vado Ligure.

Dallo sfonda-reti Levratto alla commovente storia di bomber Donaggio

Quella storia commovente s'interseca con la squadra di oggi. Intendiamoci, il Vado aveva già frequentato in passato la Serie D, che però per la realtà ha sempre rappresentato un punto di arrivo più che di partenza.

Lo stadio non è più il Campo di Leo ma il "Ferruccio Chittolina", gloria anni '40 scomparso dopo un incidente occorsogli proprio sul campo di calcio. Era la "chioccia", si pensi, di Valerio Bacigalupo, portiere del Grande Torino perito a Superga, portato da giovanissimo in granata da Ferruccio Novo, dopo averlo scovato in una partita tra le Rappresentative regionali di Piemonte e Liguria. Questo per dire che il calcio, da queste parti, scorre da sempre nelle vene. Vincere da queste parti dà quella gioia in più.

Video - Il Grande Torino e il quarto d'ora granata, con tre squilli di tromba battevano tutti 01:11

Oltretutto il Vado di oggi si è reso protagonista di un'impresa entusiasmante: settimo alla 18esima di campionato, ha saputo mettere in fila 11 vittorie e 1 pareggio nelle restanti 12 partite. Nella festa dopo la vittoria per 3-1 a Cairo Montenotte, hanno pianto un po' tutti dalla commozione: da mister Luca Tarabotto, figlio del presidente Franco Tarabotto, più volte apostrofato come "raccomandato" da colleghi e addetti ai lavori, che nel calcio sanno essere letalmente velenosi.

Esultanza Vado vittoria campionato di Eccellenza ligure 2018-2019From Official Website

Una grande e meritata rivincità per lui, che ha messo in mano le chiavi dell'attacco a Luca Donaggio, figlio di Giorgio Donaggio, campione di trial e - all'età di 57 anni - una delle 43 vittime del crollo del ponte Morandi, lo scorso 14 agosto.

Luca è stato il cannoniere della squadra, andando a segno 16 volte. Il destinatario della dedica, annunciata in lacrime, della promozione in Serie D, è facilmente intuibile.