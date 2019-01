Dalla Germania all'Eccellenza col Breno: Pall Klettskard, il primo giocatore delle Far Oer in Italia

Che ci fa un attaccante delle isole Far Oer nel campionato di Eccellenza lombarda? Ha il compito di portare la piccola ma florida realtà del Breno - profonda Val Camonica - in Serie D. Il suo nome è Pall Andrasson Klettskard, attaccante biondo, fisicato, classe 1990 con un passato in Nazionale e un lunghissimo trascorso in patria con la maglia del KÍ Klaksvík (Klaksvíkar Ítróttarfelag) di cui era capitano. Solamente lo scorso giugno disputava i preliminari di Europa League contro i maltesi del Birkirkara (passaggio del turno con gol nel match di ritorno) e i lituani dello Zalgiris Vilnius. Con la maglia biancazzurra del club in cui è cresciuto, ha totalizzato 125 presenze e 83 reti complessive, a cui bisogna aggiungerne altri 2 con la maglia del Víkingur Gota: tranne un'esperienza giovanile in Danimarca col Vanlose, Klettskard ha trascorso l'intera carriera in patria.

La Valletta (Malta), 28 giugno 2018, Birkirkara-KI Klaksvik, preliminari di Europa League: da sinistra, Páll Klettskarð (Pall Klettskard), capitano del KI Klaksvik ed Eduardo Mancha (Birkirkara) (Imago)Imago

" Dopo tanti anni a casa, avevo bisogno di un'esperienza all'estero. Il fatto che sia capitata in Italia, mi riempie d'orgoglio. Poi se penso di essere il primo giocatore faroese qui da voi, è senz'altro una gioia in più. Il mio obiettivo? Scalare le categorie e realizzare il sogno di giocare da professionista anche qui, in cui il calcio è una religione [Pall Andrasson Klettskard in esclusiva a Eurosport]. "

Ottobre 2018: il Breno (Eccellenza) con il suo presidente Mario Cocchi, presenta il nuovo acquisto in attacco, Páll Klettskarð (Pall Klettskard), il primo giocatore delle Isole Far Oer in ItaliaEurosport

Un ariete che viene dalla terra sferzata dal vento

Neanche il tempo di ambientarsi, che Klettskard è già andato a bersaglio nella vittoria per 2-1 contro la Governolese. Suo il gol di apertura, giunto al 9', ovviamente di testa, il suo pezzo forte. Tutto questo, ripensando a quelle partite in Nazionale. Quattordici, in tutto. La più prestigiosa è sicuramente quella contro la Germania di Joachim Löw in cui subentrò a Jóan Símun Edmundsson (il giustiziere della Grecia di Claudio Ranieri, nel 2014), nella gara di qualificazione a Tórshavn ai Mondiali di Brasile 2014.

" Ricordo quel momento, davvero emozionante. Ma credo che la partita che mi resterà per sempre nel cuore è quella d'esordio con la maglia del mio paese, contro l'Irlanda a Dublino il 7 giugno 2013. Mi tremavano le gambe ed ero su di giri. Recuperare col Breno la maglia della Nazionale? Difficile, ma non si sa mai. Io ce la metterò tutta, intanto penso ad ambientarmi qui in Italia: il calcio è molto diverso, alle Far Oer tutti i campi sono sintetici per ragioni climatiche... "

Páll Klettskarð (Pall Klettskard) (Isole Far Oer) braccato da Luke McCullogh (Irlanda del Nord) in una gara di qualificazione a Euro 2016 (Getty Images)Getty Images

Dal match contro la Germania ai campi di Eccellenza

Páll Klettskard è figlio di quella crescita del movimento calcistico delle Far Oer paragonabile, con le debite proporzioni, a quella vissuta dall'Islanda. L'ottima figura nelle campagne di qualificazione a Euro 2016 e ai Mondiali 2018, la qualificazione storica agli Europei di categoria della formazione Under 17, testimoniano gli investimenti fatti dalla locale Federcalcio in squadre, giocatori e, soprattutto, impianti. Proprio degli impianti del Breno, Páll Klettskard è rimasto affascinato questa estate, chiamato a rapporto dal direttore sportivo granata Enrico Dalè, ex scout della Juventus e del Parma, ed ex direttore sportivo al Mantova di qualche anno fa. E' lui ad aver avuto l'idea e la bravura di portare Klettskard in Italia.

Ottobre 2018: il Breno (Eccellenza) presenta il nuovo acquisto in attacco, Páll Klettskarð (Pall Klettskard), il primo giocatore delle Isole Far Oer in Italia, qui fotografato col ds Enrico Dalè (a sinistra) e il consulente di mercato Andrea ForestaEurosport

" Páll - spiega Dalè - ha iniziato a giocare con noi a novembre inoltrato. Ci ha raggiunti a fine ottobre, una volta concluso il campionato alle Far Oer dove ha regalato al KÍ Klaksvík una nuova qualificazione alla prossima Europa League. Perché un faroese in Italia? Ho molti contatti col Nord Europa, anche in Islanda: seguivo da tempo Páll quest'anno era a fine contratto. Nonostate fosse l'uomo simbolo della sua squadra, c'era una volontà comune per concludere la trattativa. Parliamo di un giocatore che, come tutti i giocatori delle prime 3-4 squadre del campionato faroese, può giocare in un campionato di Serie C o, anche, una bassa serie B: sbaglia chi non crede all'evoluzione del calcio anche nei piccoli paesi. E' il motivo per cui, quando vediamo l'Italia faticare su ogni campo, ci stupiamo sempre. "

Páll Klettskarð (Pall Klettskard), il primo giocatore delle Isole Far Oer in Italia, con la maglia del Breno (Eccellenza)Eurosport

La missione del Breno: Serie D subito, sognando la Lega Pro

" Breno è piccola - chiosa - Dalè -, conta appena 5mila abitanti, ma è un posto eccezionale in cui fare calcio. Per intenderci, ci sono gli stessi margini per intraprendere il percorso fatto nel recente passato dalla Feralpisalò (anche il Breno, infatti, è in mano ad una storica acciaieria, la 'Carlo Tassara' oltre ad essere club affiliato all'Atalanta, ndr). Siamo terzi in classifica, a -7 dalla vetta, ma l'obiettivo è quello di arrivare in Serie D e, in breve termine, tra i professionisti. E' stato detto e scritto che Klettskard si divide tra cacio e il mestiere di falegname ma non è vero: a Breno ha tutto ciò che gli occorre per pensare solo al pallone". "

Quel gol "alla Ciccio Graziani"

Un ultimo aneddoto sul gol realizzato alla Governolese:

" La Governolese - conclude il ds granata - è allenata da Gabriele Graziani, figlio del grande Ciccio e mio amico di vecchia data poiché l'ho avuto come attaccanti ai tempi del Mantova. Come il padre, Gabriele era bravissimo nel gioco aereo. Poco prima del match dello scorso 9 dicembre, si è avvicinato e mi ha chiesto: 'Ma non è che questo Klettskard segnerà il suo primo gol in Italia proprio a me?". E puntualmente, 9' dopo il calcio d'inizio, Páll è andato a segno. Ovviamente di testa. "

La Valletta (Malta), 28 giugno 2018, Birkirkara-KI Klaksvik, preliminari di Europa League: Páll Klettskarð (Pall Klettskard), capitano del KI Klaksvik (Imago)Imago