Dalla Spagna: Mourinho sta aspettando una chiamata dal Real Madrid

Dopo aver rifiutato la panchina del Borussia Dortmund, José Mourinho spera nella panchina del Real Madrid. È quanto scrive il quotidiano spagnolo 'As'. Dopo l'ultima esperienza al Manchester United, nel 2018, il 56enne tecnico di Setubal, che nel frattempo ha collaborato con diverse tv dal Regno Unito alla Russia, "ha già deciso dove vuole allenare. Tutto è già organizzato - mette nero su bianco il giornale con sede nella capitale spagnola - incluso il personale tecnico. Manca solo la data di inizio. Così dice chi lo conosce. Mourinho sta aspettando il Real Madrid". Secondo quanto filtra dalla Spagna, infatti, l'interesse per il portoghese sarebbe stato ammesso da alcuni ambienti della dirigenza madridista, mentre altri negano totalmente qualsiasi desiderio di ritorno. Nel contempo, però, fonti molto vicine all'allenatore portoghese ammettono sempre ad 'As' che la questione non è tanto "se andrà a Madrid", ma "quando".