Dalla Spagna: preparatore Pintus lascia il Real Madrid e va all'Inter

Antonio Pintus lascia il Real Madrid per diventare il nuovo preparatore atletico dell'Inter di Antonio Conte. Lo riferisce il quotidiano spagnolo, secondo cui lo spacialista, nato a Torino nel 1962 e nello staff tecnico di Zinedine Zidane dal 2016, ha deciso di tornare in Italia per entrare a far parte del corpo tecnico del neo allenatore nerazzurro. Puntus era tornato al Real lo scorso inverno dopo l'esonero di Julen Lopetegui, su richiesta degli stessi giocatori del Real che si erano sempre trovato bene con lui.