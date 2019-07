La scelta di Daniele De Rossi è una di quelle notizie che rischia di far scatenare i peggiori fiumi di retorica; e tenersi distante dal cadere in banalità o frasi fatte è esercizio di penna alquanto complicato. E’ la logica contemporanea, purtroppo, a porci tale minaccia.

In un’epoca di superlativi assoluti per i risultati delle amichevoli di luglio; in un momento storico in cui pubblicità prima e social poi sembrano aver svuotato le parole dei propri significati, Daniele De Rossi riavvicina al concetto di ‘bello’.

Un ‘bello’ nella sua accezione più pura del termine; una di quelle scelte di vita che senza essere nel mondo dorato del pallone fatto a professionismo, almeno un giorno nella vita ciascuno di noi avrà pensato di fare. C’è chi sogna di scappare per inseguire un amore lontano, chi di mollare tutto e aprire quel famoso chiringuito su una spiaggia di un paradiso tropicale, chi – molto più semplicemente – di staccarsi dal mondo reale e vivere inseguendo la propria passione.

Daniele De Rossi, che nella vita ha avuto il privilegio di guadagnarsi la pagnotta attraverso il talento straordinario per fare ciò che più ama, ha deciso di non smettere di vivere dei propri sogni. Quelli che tanti anni fa, ai milioni del City e alla sicurezza di un posto certo con Roberto Mancini, gli hanno comunque fatto preferire la sua Roma nonostante l’ingombrante ombra di Totti; quelli che oggi, ai miliardi di Cina o Medio Oriente, gli fanno preferire i colori, la magia, la storia e uno stadio che fin da piccolo gli hanno stimolato l’istinto, scaldato il cuore e fatto volare la mente.

Perché in fondo, poi, è davvero tutto lì. Passione, e non logica. Cuore, e non portafogli. Sogni, e non certezze. E le prime, quasi sempre, stanno dentro quelle scelte che non abbiamo il coraggio di fare.

Daniele De Rossi l’ha fatto: ha scelto il finale più bello. E per un giorno il mondo del pallone è un posto migliore.