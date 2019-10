David Luiz: "All'inizio tutti avrebbero ucciso Sarri, alla fine abbiamo vinto l’Europa League"

Passare da una sponda all’altra della stessa città, da beniamino ad acerrimo nemico non deve essere una passeggiata. Di storie come quella di David Luiz ne è pieno il calcio, soprattutto in Italia ma ad abituarsi si fa sempre fatica. Dal Chelsea all’Arsenal il passo è lungo ma, come raccontato in esclusiva al The Telegraph, il centrale brasiliano ha spiegato i motivi del suo addio:

" Ho deciso di lasciare i blues ancora prima dell’offerta dell’Arsenal. Ho avuto un confronto onesto con Lampard, da uomo a uomo...soltanto io e lui. Molti parlano senza sapere perchè ho lasciato il Chelsea ma la realtà era che la mia e la sua idea di calcio non combaciavano. "

Parlando sempre di allenatori, è interessante leggere il retroscena legato al primo approccio con Maurizio Sarri al Chelsea:

" Le prime impressioni non contano, conta la fine. La scorsa stagione tutti avrebbero ucciso Sarri. Alla fine però abbiamo vinto l’Europa League. E tutti parlavano bene di altre squadre che poi alla fine dei conti non hanno vinto niente. "

Maurizio Sarri e David LuizPA Sport

Spera di continuare il filotto di vittoria anche con la maglia dei Gunners l’ex PSG, nonostante il momento poco fortunato dell’Arsenal (già lontano 10 punti dalla vetta della classifica):