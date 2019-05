De Laurentiis: "Sarri alla Juventus? Non mi stupirebbe, anzi sarebbe divertente"

Napoli, 18 mag. (LaPresse) - "Allegri? Con lui avevamo trovato una sintonia e ci avevo visto bene, ha dimostrato in questi anni il suo valore. Era al Milan e prendemmo tempo. Poi, quando si liberò dai rossoneri io ero già andato a prendere Benitez". Cosi il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, racconta un retroscena sull'allenatotore uscente della Juve ai microfoni di Sky Sport. Su un possibile approdo di Sarri alla Juve, il patron azzurro conclude: "Non mi stupirebbe... dopo quello che è successo con Higuain non mi stupisco più di nulla. Anzi, sarebbe divertente".