Deschamps: "La Juve può vincere Champions, fu un errore lasciarla"

"L'addio alla Juve? Presi quella decisione una volta che abbiamo raggiunto l'obiettivo di tornare in A, con il tempo dico che è stato un errore, ma in quel momento mi sembrava la decisione più giusta". Lo ha detto ai microfoni di Sky Sport 24 Didier Deschamps, premiamo miglior allenatore dell'anno durante i Globe Soccer Awards a Dubai. "Ero tornato per dare alla società quello che mi aveva dato da calciatore perché era stato tanto", aggiunge. Sulla Juve di oggi, invece, Deschamps dichiara: "E' una delle candidate principali alla Champions, ha vinto tanti campionati e non è mai facile. Chissà che non sia l'anno giusto". E infine sulla possibilità che un giorno possa tornare sulla panchina bianconera, Deschamps lascia aperta la porta scherzando: "Se adesso dico mai dire mai, chissà domani i titoli".