Deschamps torna sul caso Benzema: "Nessun razzismo. Un suo ritorno non farebbe bene alla Francia"

In Francia si discute ancora sul perché Karim Benzema non sia più in Nazionale, con l’attaccante del Real Madrid che non viene più convocato da Deschamps dal 2015 per il caso Valbuena. Prima dell’Europeo (di casa), il giocatore classe ’87 è stato costretto a dire addio alla Nazionale con il diretto interessato che ha tirato fuori un caso razzismo. Il ct della Francia ha voluto chiarire nuovamente il discorso ad un magazine/intervista di TF1.

Perché Benzema non gioca nella Nazionale francese?

" È una mia scelta, una scelta tecnica. La sua presenza non sarebbe ottimale all’interno della Nazionale. Quando faccio una convocazione devo sempre dare un occhio a ciò che è meglio per la mia squadra e su ciò che la Nazionale e questa maglia debbano rappresentare "

Benzema si è lamentato della questione razzismo. Non è in Nazionale per questo?

" C'è solo una verità nella vita. Potrebbero esserci diverse versioni, ma solo una verità. Ho molti problemi con coloro che vogliono credere a ciò che non è la verità. Alcune persone possono permettersi discorsi che portano conseguenze che vanno al di là di ogni comprensione e che non dimenticherò mai. In quel momento ho considerato che la linea era stata superata "