Doppietta Bayern Monaco: arriva anche la Coppa di Germania con il 3-0 al Lipsia

Kovac chiude la stagione con due trofei vinti, chi l’avrebbe mai detto. Bundesliga e Coppa di Germania, per un Doblete che mancava al Bayern Monaco dal 2016. Non una stagione così fallimentare, dunque, al netto dell’eliminazione dalla Champions League agli ottavi di finale. Il tecnico croato merita la riconferma? È una partita, quella contro il Lipsia, che segna anche un ciclo visti gli addii di Robben e Ribéry. Due giocatori che hanno fatto la storia di questo club e che ora lasciano il passo ai più giovani, sperando che Gnabry e Coman possano essere altrettanto performanti.

Cronaca

Bayern Monaco subito vicino al gol, ma Gnabry sbaglia a due passi da Gulácsi. Il Lipsia risponde con Poulsen che colpisce una traversa sugli sviluppi del corner, poi la squadra di Rangnick si lamenta per una leggera spinta in area di Lewandowski ai danni di Konaté. Al 28’ arriva il gol del vantaggio del Bayern Monaco con il colpo di testa di Lewandowski su assist di Alaba. Nel finale i bavaresi vanno vicino al raddoppio, ma Coman e Gnabry vengono fermati con due salvataggi sulla linea di porta.

Lewandowski - RB Leipzig-Bayern München - DFB Pokal 2018/2019 - Getty ImagesGetty Images

In avvio di secondo tempo subito chance per il Lipsia, ma Forsberg si mangia il pareggio calciando addosso a Neuer da buona posizione, dopo essersi allungato il pallone. Altre grosse chance non arrivano e il Bayern trova il gol del raddoppio con Coman che calcia sotto la traversa dove Gulácsi non può arrivare. Da quel momento è tutto in discesa, arriva il tris di Lewandowski con uno scavetto, poi Robben manca il 4-0 in tap-in.

La statistica

1 - Niko Kovac è il primo a conquistare il Double al Bayern Monaco sia come giocatore (2003) che come allenatore (2019).

Il Tweet

Era anche l’ultima di Ribéry con la maglia del Bayern...

Il migliore

Robert LEWANDOWSKI - Una doppietta in finale di Coppa di Germania vale tantissimo, soprattutto vendendo l’esecuzione del primo gol. Torsione pazzesca a beffare Gulácsi.

Il peggiore

Tyler ADAMS - Non fa filtro a centrocampo. Ad ogni affondo, il Bayern Monaco entra in area con troppa facilità.

Tabellino

RB Lispia-Bayern Monaco 0-3

RB Lispia (4-3-1-2): Gulácsi; Klostermann, I.Konaté (81’ Haidara), Orban (70’ Upamecano), Halstenberg; Sabitzer, T.Adams (64’ Laimer), Kampl; Forsberg; Y.Poulsen, Werner. All. Ralf Rangnick

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Süle, Hummels, Alaba; Thiago Alcantara, Javi Martínez (65’ Tolisso); Gnabry (73’ Robben), T.Müller, Coman (87’ Ribéry); Lewandowski. All. Niko Kovac

Marcatori: 28’ e 86’ Lewandowski (B), 78’ Coman (B)

Arbitro: Tobias Stieler

Ammoniti: 82’ Upamecano

Espulsi: nessuno