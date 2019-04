Soffre più del previsto il Bayern Monaco ma alla fine riesce a qualificarsi per le semifinali di Coppa di Germania battendo l'Heidenheim (seconda divisione tedesca) dopo un pirotecnico 5-4. Bayern in vantaggio con Goretzka al 12', poi al 15' i bavaresi restano in dieci per l'espulsione di Sule. Ne approfittano gli ospiti passando in vantaggio con le reti di Glatzel al 26' e Schnatterer al 39'.

Nella ripresa succede di tutto: Muller al 53', Lewandowski al 56' e Gnabry al 65' sembrano chiudere la partita a favore del Bayern, ma ancora lo scatenato Glatzel al 74' e al 77' riporta il risultato in parità sul 4-4. All'84' ci pensa allora di nuovo Lewandowski a realizzare il gol del definitivo 5-4 per il Bayern.