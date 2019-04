A guardare l'andamento della partita sembrava tutto facile per il Bayern Monaco. La banda di Kovac, con il minimo sforzo, era avanti 2-0 in casa del Werder e in totale controllo del match. Ma il calcio è uno sport fantastico e in due minuti i padroni di casa hanno trovato la clamorosa rimonta grazie ai gol di Rashica e Osako.

Un uno-due pazzesco, che avrebbe steso quasi tutte le squadre del mondo. Non questo Bayern però che, con la solita calma olimpica e un (bel) po' di fortuna, acciuffa la vittoria grazie al generoso rigore guadagnato da Coman, segnato dal solito Lewandowski.

E così i bavaresi la spuntano ancora. Non certo una partita indimenticabile degli ospiti, che senza strafare passano in vantaggio e arrotondano, per poi farsi clamorosamente riprendere. L'arbitro Siebert dà una mano però a Muller e compagni a dieci minuti dalla fine, regalando un rigore che in molte parti d'Europa non sarebbe mai fischiato. Quindi la squadra di Monaco va in finale di DFB-Pokal, dove affronterà il Lipsia a fine maggio.

Un gran peccato per il Werder Brema, che nonostante il grande equilibrio vanno sotto di due gol. Poi però arriva la sveglia, sino alla delusione finale.

La cronaca

Kovac sceglie il 4-3-2-1 per battere i padroni di casa. In attacco il solo Lewandowski supportato da Muller e Coman. Dall'altra parte tandem offensivo Osako-Rashica.

Pronti via e primi minuti di studio tra le due compagini. E' però il Werder ad andare vicino al gol: bel contropiede dei padroni di casa con Möhwalds che mette in mezzo dalla fascia, sponda di testa di Rashica per il tiro di Kruse, che però la mette alta. Dall'altra parte risponde Muller, ma il suo colpo in girata su cross rasoterra di Alaba finisce fuori.

Nella fase centrale del primo tempo sono gli ospiti ad avere maggiormente il pallino del gioco. Sono diversi i tiri dalla distanza tentati, ma Pavlenka non deve quasi mai intervenire. Il Werder Brema risponde con Möhwald e Gebre Selassie, ma la palla non entra.

Il gol arriva nel finale di primo tempo: Boateng mette una palla lunghissima per Muller che di testa colpisce, traiettoria strana che salta il portiere ma che si stampa sul palo, sulla ribattuta Lewandowski deposita in rete a porta sguarnita. Il Werder incassa il colpo e nel finale di prima frazione non punge.

Nella ripresa gli ospiti partono meglio e trovano il raddoppio: tiro velleitario di Goretzka appena entrato, la sfera arriva fortunatamente sui piedi di Muller che mette in rete. Doppio vantaggio Bayern e partita che sembra chiusa.

Sembra, però. Si perché il Werder Brema, con uno scatto d'orgoglio, trova l'incredibile pareggio in 2 minuti: prima è Osako a segnare con un tiro non irresistibile ma vincente da posizione favorevole, poi Rashica fa esultare tutti i tifosi presenti allo stadio al minuto 75'.

Partita riaperta? No, perché il Bayern torna subito avanti: Coman viene atterrato in area da Gebre Selassie, il fallo non sembra clamoroso ma l'arbitro dà il penalty. Sul pallone va Lewandowski che non sbaglia.

Nel finale il Werder prova a spingere, ma gli ospiti sono bravi ad addormentare il match grazie al possesso palla. Nel recupero c'è spazio per il palo a porta vuota del solito Robert. 3-2 il finale, Bayern Monaco in paradiso.

La statistica chiave

23 - Per la 23ma volta il Bayern Monaco è in finale di Coppa di Germania

Il migliore

Robert LEWANDOWSKI : Solito, immenso, straordinario, attaccante. Ha poche palle per mettersi in luce, ma chissà come riesce a fare doppietta anche oggi. Pazzesco.

Il peggiore

Theodor GEBRE SELASSIE: In verità non gioca una brutta partita, ma l'episodio del rigore lo penalizza in toto. E' vero, in gran parte del mondo calcistico non lo avrebbero mai fischiato, ma è andata così ed è lui il colpevole.



Tabellino

WERDER BREMA: Pavlenka - Gebre Selassie, Veljkovic, Moisander, Augustinsson (dall'82' Harnik) - Eggestein, Möhwald (dal 65' Pizarro), Klaassen (dall'89' Eggestein) - Kruse - Rashica, Osako

BAYERN MONACO: Ureich - Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba - Thiago (dal 79' James), Martinez - Gnabry (dal 56' Goretzka), Müller (dall'89' Rafinha), Coman - Lewandowski

GOL: Lewandowski (B), Muller (B), Osako (W), Washica (W), Lewandowski (B),

AMMONITI: Klaassen (W), Hummels (B), Kruse (W), James (B), Lewandowski (B),

ESPULSI: Nessuno

ARBITRO: Siebert