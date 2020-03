Al di là delle vicende extracampo di Hoffenheim, il Bayern Monaco conferma il suo ottimo stato di forma anche in DFB Pokal, la Coppa di Germania. Nella sfida secca dei quarti di finale a Gelsenkirchen, anche senza Lewandowski (infortunato alla tibia) alla formazione di Flick basta una (splendida) rete di Joshua Kimmich a 5' dalla fin del primo tempo, per sconfiggere un volitivo Schalke 04. Nella sfida del pomeriggio, invece, prosegue la favola del Saarbrücken: la formazione della Südwesten Regionalliga (quarta serie tedesca) ha sconfitto ai calci di rigori anche il Fortuna Düsseldorf (in coda all'1-1 dei 120') dopo aver eliminato, nell'ordine, Regensburg, Colonia e Karlsruhe. Le altre due sfide della giornata di mercoledì 4 marzo saranno Bayer Leverkusen-Herta Berlino e Eintracht Francoforte-Werder Brema.

Les joueurs du Bayern en Coupe d'AllemagneGetty Images

Il tabellino

SCHALKE 04-BAYERN MONACO 0-1

Schalke 04 (5-3-2): Schubert; Kenny, Becker (87' Gregoritsch), Nastasic, Todibo, Oczipka; Schöpf, McKennie, Boujellab (64' Raman); Matondo (83' Matucu), Burgstaller. All.: Wagner.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Kimmich, Alaba, Davies; Thiago Alcantara, Tolisso (85' Zirkzee); Gnabry, Goretzka, Coutinho; Müller. All.: Flick.

Arbitro: Chris Kavanagh di Manchester.

Gol: 40' Kimmich (B).

Assist: -

Note - Recupero: 1+3. Ammoniti: Nastasic, Burgstaller, McKennie, Raman.

La cronaca della partita in 7 momenti chiave

15' - TRAVERSA DI BURGSTALLER! Il capitano dello Schalke 04, ben liberato in area, scarta in area e conclude a specchio sguarnito, colpendo però il legno più alto.

20' - GOL ANNULLATO ALLO SCHALKE 04 CON BURGSTALLER! L'attaccante dei padroni di casa aveva concluso in rete indisturbato ma quando era già stata segnalata la sua posizione di offside.

27' - GOL DEL BAYERN MONACO CON KIMMICH! Cross dalla bandierina di Coutinho, colpo di testa a liberare di Burgstaller in ripiegamento e palla intercettata al limite dell'area dal destro implacabile di Kimmich: sfera che passa tra le gambe di Todibo e McKennie e che si infila nell'angolino più lontano: 0-1!

FC Schalke 04 - FC Bayern München | Joshua KimmichGetty Images

78' - BAYERN PERICOLOSO! Altro corner di Coutinho, colpo di testa di Pavard sul secondo palo con Gnabry che manca la deviazione decisiva da metri zero.

79' - SCHALKE VICINO AL PAREGGIO CON MATONDO! Il numero 14 di casa viene lanciato a rete dalla destra da Kenny ma, a tu per tu con Neuer, la conclusione (da posizione un po' defilata) s'infrange sull'esterno della rete.

90' - BURGSTALLER DA FUORI! L'attaccante dello Schalke perde il tempo buono per il tiro dal limite sugli sviluppi di un rapidissimo contropiede: la palla sbatte sul muro difensivo bavarese.

90'+3 - MÜLLER DA FUORI! Palla che parte dai venti metri e termina di poco alta sopra la traversa.

Il migliore

Kimmich. Gol davvero di pregevole fattura: coordinazione perfetta e destro secco in stile colpo da biliardo. Al centro della difesa, poi, è arcigno e ordinato.

Il peggiore

Boujellab. Prestazione di poca consistenza che non convince da parte del centrocampista di Hagen ma di origini marocchine. E' il primo sacrificato da mister Wagner nel momento in cui occorre riorganizzare il piano tattico dello scacchiere.

Benjamin Pavard und Nassim Boujellab (r.)Getty Images

Il momento social