" Dalla Nazionale A verranno tutti tranne Donnarumma. Nonostante il giocatore mi abbia dato ampia disponibilità, abbiamo deciso di comune accordo con Mancini che il suo percorso in Under 21 è finito "

Lo ha detto Gigi Di Biagio, ct dell'Under 21, parlando del portiere del Milan al sito FIGC da Formello dove gli Azzurrini si alleneranno fino all’8 giugno, un ritiro preliminare a cui farà seguito quello in programma dal 10 giugno a Bologna, scelta quale base per tutta la durata del Campionato Europeo, dove i 23 Azzurrini completeranno la preparazione presso il Centro Tecnico del Bologna FC a Casteldebole, intitolato a ‘Niccolò Galli’.

Per la prima volta nella sua storia, l’Italia ospiterà la fase finale del torneo che - giunto alla sua ventunesima edizione - prevede la partecipazione di 12 Nazionali e determinerà l’accesso ai Giochi Olimpici di Tokyo del 2020. "Bisogna puntare al massimo, sapendo che incontreremo mille difficoltà, che il girone è impegnativo e la formula è complicata, ma l'obiettivo dell'Italia è vincere l'Europeo. Sarà il torneo più bello degli ultimi trenta anni - prosegue Di Biagio - perché partecipano tutte le migliori nazionali e lo possono vincere almeno 5-6 squadre. Penso a Germania, Francia, Inghilterra e Spagna, oltre a noi".

"Tutti mi chiedono di vincere, tutti mi dicono che abbiamo una squadra fortissima: io l'ho sempre pensato anche quando magari non eravamo così forti, figuratevi ora. Le aspettative ce le prendiamo, l'ambizione è ottenere il risultato massimo", ribadisce il ct dell'Under 21. "Ci manca la ciliegina sulla torta, il trionfo nell'Europeo Under 21. Ma, se non dovessimo farcela, non dobbiamo dimenticare quanto fatto negli ultimi anni da tutte le squadre azzurre dall’Under 15 in su: è poco pubblicizzato, ma voglio applaudire e ringraziare tutti gli allenatori che hanno contribuito a questa rinascita". Giovedì 6 giugno, entro la mezzanotte, il tecnico azzurro ufficializzerà la lista dei 23 calciatori che prenderanno parte al torneo. Inserita nel Gruppo A, l’Italia disputerà la gara d’esordio contro la Spagna domenica 16 giugno allo Stadio "Renato Dall’Ara" di Bologna, per poi affrontare nell’ordine la Polonia (mercoledì 19 giugno, ore 21.00 a Bologna) e infine il Belgio (sabato 22 giugno, ore 21.00 a Reggio Emilia).

" De Rossi? Secondo me può avere un futuro da grande allenatore. Glielo dissi quando ho allenato la nazionale maggiore, chiedendogli di aggregarsi al gruppo perchè avevo bisogno di lui dentro e fuori dal campo "

La chiosa di Gigi Di Biagio riguardo il capitano della Roma che ha chiuso l'avventura in maglia giallorossa.