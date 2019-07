Diawara si presenta alla Roma: "Il mio idolo è Yaya Toure, mi ispiro a lui"

"Essere un giocatore della Roma significa essere fortunato. Ho rinunciato a un po' di vacanze per tornare prima, non vedevo l'ora di conoscere l'allenatore e i nuovi compagni". Queste le prime parole di Amadou Diawara come nuovo giocatore della Roma. "Fonseca? Con il mister ho parlato per telefono prima del mio arrivo, non vedo l'ora di lavorare con lui, sarebbe un onore essere a sua disposizione. Due anni fa giocai contro una sua squadra (lo Shakhtar, ndr), erano molto forti e spero possa ripetersi anche qui a Roma", ha aggiunto l'ex Napoli a Roma TV. Quindi Diawara prova a descriversi: "Il mio idolo di sempre è Yayà Toure, mi ispiro a lui ma non è facile, sono giovane e devo lavorare tanto per arrivare al suo livello". "Ai tifosi prometto di dare il 100% in allenamento e in partita per aiutare la squadra", conclude.

"L'obiettivo minimo della Roma è di andare in Champions League. Questo è poco ma sicuro, dobbiamo fare di tutto per tornarci quest'anno". Il nuovo acquisto della Roma Amadou Diawara parla così nel corso della conferenza stampa di presentazione in vista della prossima stagione. "Sono arrivato motivato, la Roma è una grandissima squadra - ha aggiunto l'ex calciatore del Napoli - Darò tutto sul campo per aiutare la squadra ad arrivare dove merita".

"Quando il mister mi ha chiamato è stata una grande emozione, sono onorato di essere allenato da lui. Sono stato fortemente voluto dalla società e dall'allenatore, li ringrazio per la fiducia e spero di ripagarli al meglio - ha aggiunto l'ex centrocampista del Napoli - Io come Kantè? E' un giocatore di altissimo livello però il mio idolo è sempre stato Yaya Tourè, mi vedo più come lui che come altri".