Diego Cervero, il bomber-medico che si offre per combattere il Covid-19: "Vengo anche in Italia"

Diego Cervero, attaccante spagnolo di terza divisione, è laureato in medicina e si è offerto volontario per lottare in prima linea contro il coronavirus: "Non ho la stessa esperienza degli altri dottori, ma voglio aiutare. Sono disposto a farlo gratis e andare ovunque: anche in Inghilterra o in Italia".

Diego Cervero ha segnato 243 reti durante una lunga carriera spesa fra terza e quarta serie spagnola. Nato nel 1983, è un esperto bomber di razza delle minors, ma la professione di calciatore non l'ha ostacolato nel soddisfacimento della sua prima passione: quella per la medicina. Figlio di un medico chirurgo, Cervero si è laureato in medicina terminando il percorso di studio in sette anni: essendo già calciatore professionista, non ha potuto specializzarsi, obiettivo conservato per il post-carriera sportiva, ma ha comunque affinato la propria preparazione conseguendo un master in alimentazione sportiva e un altro in incidenti e catastrofi naturali. E, di fronte al dilagare della pandemia di Covid-19 in Spagna, non è potuto restare a guardare.

Cervero, ora in forza alla squadra del Barakaldo, è tornato a casa, nella sua Oviedo, e ha cominciato a mandare e-mail e fare telefonate agli ospedali della regione di Madrid, delle Asturie e di Soria, offrendosi volontario per la lotta al coronavirus.

Bundesliga Bundesliga, l'ad Seifert: "Pronti a partire il 9 maggio, ma non tocca a noi decidere" DA UN' ORA

C'è un decreto che mi permetterebbe di lavorare in situazioni drammatiche come questa. Non ho le conoscenze e l'esperienza degli altri dottori, ma posso aiutare a fare qualsiasi cosa: rispondere alle telefonate urgenti, misurare la febbre ai pazienti, cambiare vestiti e fasciature. Non chiedo nulla, lo faccio gratis. E sono disposto ad andare ovunque. Da Madrid mi hanno risposto che al momento non hanno bisogno di personale, ma la medicina è una vocazione e io voglio aiutare. Andrei anche in Inghilterra, in Italia, dove mi chiamano.

Al momento, Cervero rimane in attesa di una chiamata o, più probabilmente, della ripresa della stagione calcistica in Spagna. L'idea preponderante sarebbe quella di organizzare una fase playoff per finire in maniera relativamente rapida i campionati di seconda e terza divisione.

"Non è facile - il suo commento a riguardo -. Dovremmo testare cinquanta giocatori per ogni partita. E che cosa diremmo agli anziani, che avrebbero molto più bisogno di noi di quei test?".

Play Icon WATCH Pelé, Maradona, Ronaldo e tanti big applaudono il personale sanitario in prima linea nel mondo 00:01:24

Champions League La UEFA anticipa ai club i compensi per le Nazionali. Agnelli: "Mossa necessaria per tutela club" DA UN' ORA