Donovan Mitchell tifa Juventus ma non trova i bianconeri su FIFA: su Twitter parte il siparietto

Dopo Ribery un altro sportivo ha utilizzato Twitter per esprimere le sue perplessità nei confronti del noto videogioco calcistico FIFA 20: questa volta a “cinguettare” è la star NBA Donovan Mitchell. “Perchè non riesco a trovare la ‘Jueventes’ su Fifa 20?” ha digitato l’ala degli Utah Jazz, non sapendo – nonostante l’errore di battitura – che i bianconeri sono presenti sulla piattaforma sotto il nome di ‘Piemonte Calcio’, in quanto firmatari di una partnership esclusiva con PES.

Non molte ore dopo è arrivata anche le risposta ufficiale della squadra che ironizzando ha twittato: “Intendevi dire 'Juventus'? Siamo su Pes! Abbiamo spedito uno special pack a casa tua, così potrai divertirti a giocare con i bianconeri". A quanto pare, infatti, Mitchell è un accanito fan della formazione di Maurizio Sarri, e non fa niente per nasconderlo: “Vi assicuro che avevo scritto tutto giusto, mi ha fregato il correttore. Sto cercando di sostenere la squadra per cui faccio il tifo! Apprezzo molto il vostro interesse".