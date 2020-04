Douglas Costa cuore d'oro: consegna cibo ai bisognosi in Brasile

Douglas Costa non si tira indietro: gli aiuti in questi tempi di Coronavirus sono benaccetti da tutti, e anche i calciatori stanno dimostrando di esserci. Il centrocampista brasiliano della Juventus in questo momento è in Brasile e ha deciso di dare il proprio contributo direttamente dalla strada, dove da piccolo sognava di diventare un giorno un calciatore famoso.

" Oggi ci siamo alzati in mezzo a tanta confusione e con una grande voglia di aiutare gli altri "

Le foto sul suo profilo Instagram immortalano il baule della sua auto stracolmo di alimentari: pane, pasta e tanti altri generi di prima necessità. Douglas Costa ha deciso di portarli ai più bisognosi:

Anche la sua fidanzata Natalia Felix protagonista: "Riassunto della nostra giornata! Aiutare i bisognosi. Qualunque cosa tu faccia, fallo con il cuore, come per il Signore, e non per gli uomini"