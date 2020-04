Dramma Lokomotiv Mosca, Samokhvalov muore durante un allenamento a casa

Tragedia in Russia: il Lokomotiv Mosca ha comunicato tramite i propri canali ufficiali la morte del giovane difensore 22enne Innokentiy Samokhvalov, attualmente in prestito al Kazanka - squadra B del Lokomotiv che gioca nella terza divisione russa. La causa del decesso sarebbe arresto cardiaco come rivela R-Sport sopraggiunto durante un allenamento casalingo del giocatore, in isolamento dato che, come tutti i suoi compagni di squadra, stava osservando le regole dettate dalla presenza del Coronavirus.

Questo l’annuncio del club: