Dramma per Luis Enrique, scomparsa la figlia di nove anni

Dramma in casa Luis Enrique: a soli nove anni è scomparsa Xana, figlia dell'ex allenatore della Roma. La bambina da cinque mesi combatteva contro un osteosarcoma che aveva indotto il tecnico ad abbandonare il ruolo di selezionatore della nazionale spagnola. La notizia del decesso è stata comunicata dal Luis Enrique attraverso il proprio profilo Twitter.

" Ci mancherai moltissimo ma ti ricorderemo ogni giorno della nostra vita nella speranza che in futuro ci incontreremo di nuovo. Sarai la stella che guida la nostra famiglia "

Si legge nel triste annuncio pubblicato dall'ex c.t. delle Furie Rosse.

Subito sui social sono partiti i messaggi di vicinanza da parte di squadre e personalità vicine a Luis Enrique: dall'account ufficiale della Roma, al tennista Rafa Nadal, passando per Barcellona e Real Madrid. In questo momento, con rispetto per il dolore che sta attraversando la famiglia, tutti si stringono attorno all'allenatore che dovrà superare uno dei momenti più difficili della sua vita. Forza Luis.