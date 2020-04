Il mondo del calcio piange la scomparsa di Ezio Vendrame (foto tratta da Il Messaggero Veneto): il calciatore ribelle e anticonformista per eccellenza conosciuto anche con il soprannome di George Best italiano (per via dei suoi capelli lunghi che ricordava l'eccentrico fuoriclasse nordirlandese) si è spento all'età di 72 sconfitto da un male incurabile con cui lottava da tempo. Era stato uno dei simboli del calcio anni Settanta, soprattutto per i suoi gesti clamorosi e a volte provocatori sul terreno di gioco più che per le sue giocate. Messosi in luce con il Lanerossi Vicenza, aveva esordito in Serie A nella stagione 1971-72 e fu proprio con la maglia dei biancorossi che segnò il suo unico gol in Serie A, al Bentegodi nel derby veneto contro il Verona.

La grande chance (non sfruttata) col Napoli

Da calciatore professionista ebbe la sua grande chance nell'estate 1974 quando Luis Vinicio lo volle con sè al Napoli. La sua avventura in maglia azzurra, tuttavia, si rivelò fallimentare anche a causa dei dissapori con lo stesso tecnico che non riusciva ad accettare e gestire il suo carattere vulcanico. Nel corso della sua carriera aveva indossato tra le altre anche le maglie di Torres, Siena, Rovereto, Padova e Pordenone. Dopo l'addio al calcio giocato aveva intrapreso una brevissima carriera da allenatore lavorando con le squadre giovanili di Pordenone, Venezia e Sanvitese.

La carriera da scrittore

Ma soprattutto, si era dedicato alla sua passione per la scrittura pubblicando alcuni romanzi il più famoso dei quali, "Se mi mandi in tribuna godo", è un concentrato di aneddoti sulla sua esperienza calcistica. Vendrame è rimasto nell'immaginario collettivo per alcuni gesti clamorosi come quando, ai tempi del Padova, decise di sospendere per qualche istante la partita in corso allo stadio Appiani per andare a salutare in tribuna il cantautore Piero Ciampi, suo grande amico.