È morto il padre di Radamel Falcao: infarto durante una partita di tennis

Improvviso lutto familiare per Radamel Falcao. Il padre dell'attaccante del Monaco è scomparso all'età di 61 anni. Come rende noto la Federcalcio colombiana, Radamel Enrique García King, anche lui con un passato da calciatore, è stato colto da malore durante una partita di tennis a Santa Marta, in Colombia, città che si affaccia sul mar dei Caraibi.

A nulla sono valsi i soccorsi: l'uomo, colto da infarto, è crollato a terra ed è poi morto in ospedale.