L’indiscrezione arriva dall’Inghilterra, solitamente sempre attenta anche alle vicende politiche del pallone. Il presidente della Juventus e dell'ECA Andrea Agnelli avrebbe infatti parlato ai membri dell’associazione del club europei (appunto l'ECA, ovvero European Club Association).

Sguardo lucido sul presente quello di Agnelli, che ha dichiarato attraverso una lettera rivolta ai club queste parole: "Siamo tutti dirigenti responsabili del benessere e della sostenibilità dei club che gestiamo e che devono affrontare una vera minaccia esistenziale. Dato che il calcio è ormai fermo, lo sono anche i nostri flussi di entrate da cui dipendiamo per pagare i nostri giocatori, il personale e altri costi operativi. Nessuno è immune e il tempismo è essenziale. Mettere fine alle nostre preoccupazioni sarà la più grande sfida che il nostro gioco e il sistema calcio abbiano mai affrontato. Le discussioni sono molto attive su quale dovrebbe essere l’approccio alla licenza UEFA e al Fair Play Finanziario alla luce della crisi attuale".

Una conclusione in cui Agnelli ha sottolineato come l’ECA stia lavorando su strategie realistiche per “riprendere a giocare a calcio a livello nazionale ed europeo e per aiutare a gestire le finanze dei club in questo periodo di crisi sociale ed economica”.