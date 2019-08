Ecco perché José Mourinho sarebbe perfetto per una Nazionale

Nell’estate che avanza spedita e ci riavvicina, poco a poco, al calcio che conta, a restare fuori dai giochi è uno dei personaggi mediaticamente più influenti della storia del calcio recente (e non solo): José Mourinho.

Il tecnico portoghese, dopo l’esonero dal Manchester United il 18 dicembre dello scorso anno, è costretto suo malgrado ai panni di spettatore. Un ruolo che sta molto stretto a Mourinho, che in una recente intervista ai colleghi di Sky Sport UK, non ha fatto mistero della sua situazione:

" Questa è fondamentalmente la prima volta in più di venti anni che ho tempo di pensare e ripensare, la prima volta che mi trovo a Setubal alla fine di luglio o a inizio agosto. I miei amici mi dicono di godermi il mio tempo e le vacanze, luglio, agosto, cosa che ho sempre fatto raramente, ma non riesco a godermelo Non sono abbastanza felice per divertirmi, ho il fuoco dentro. Mi manca il mio calcio, l'impegno verso me stesso, verso le persone che mi amano e i tanti tifosi che ho per il mondo e verso tutte quelle persone che ho ispirato. "

Tra gli aspetti più interessanti di questa intervista c’è però una dichiarazione che ha fatto meno rumore delle altre, riprese invece da più parti. Perché se del presente Mourinho ha dichiarato come abbia rifiutato offerte concrete dalla Cina così come dallo stesso Portogallo – dove a chiamare è stato il Benfica – il lusitano ha anche fatto capire come veda il suo futuro ancora su una panchina di un club importante piuttosto che su quella di una nazionale.

" Con il club giusto in Inghilterra, Spagna, Francia, Italia o Germania. Nazionale? Sì un giorno mi piacerebbe, ma non adesso, troppo lavoro d'ufficio e poco di campo. Bisogna aspettare due anni per un campionato europeo, altri due per un Mondiale, non adesso, ma se un giorno avrò l'opportunità lo farò e se dovesse essere il Portogallo sarei molto orgoglioso. "

Questo ultima dichiarazione è forse la più interessante. Mourinho è infatti ancora arso dal fuoco che spinge i manager a lottare tutti i giorni sul campo, salvo non trovare però riscontro nei suoi recenti risultati sulla panchina di un club. La sua esperienza al Manchester United si è potuta catalogare infatti sostanzialmente come fallimentare non tanto per i risultati – ai Red Devils comunque Mourinho ha portato un trofeo internazionale come l’Europa League – quanto piuttosto per il tipo di gioco espresso.

La rivoluzione introdotta nel mondo del calcio dal Barcellona di Guardiola esattamente un decennio fa – quando lo stesso Mourinho si apprestava a vivere il suo massimo picco con l’Inter del Triplete – ha profondamente cambiato il pallone contemporaneo. L’ha testato sulla propria pelle lo stesso Mou, che legato invece a una filosofia più speculativa che costruttiva – volta a sfruttare le debolezze altrui per massimizzare i propri guadagni tecnici – si è trovato schiacciato tra le dottrine mistiche di Guardiola e Klopp, ormai unico verbo del calcio contemporaneo. Impossibilitato a perseguire una strategia vincente sul lungo periodo, la scuola di Mourinho – da un certo punto di vista unica nella sua filosofia e tremendamente italiana nella suo intrinseco – è così tramontata di fronte alla realtà delle cose: ovvero dimostrarsi in grado di vincere alla distanza contro una squadra che avesse una propria identità di calcio legata a principi offensivi ossessivi; dove la ripetizione del gesto, insomma, alla fine, paga più della contro-organizzazione volta a sfruttarne il raro errore.

Inter Milan's coach Jose Mourinho celebrates after the UEFA Champions League final between Bayern Munich and Inter Milan at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid, Spain, 22 May 2010Getty Images

Da questo punto di vista persino un club come la Juventus, da sempre fedele al solo credo “vincere è l’unica cosa che conta”, si è convinto ad abbandonare un porto sicuro come i risultati di Massimiliano Allegri per imbarcarsi in un viaggio senza meta certa con la filosofia filo-guardiolista di Sarri.

Eppure, ciò che il calcio di Guardiola non è ancora riuscito a cambiare radicalmente, è il ‘breve periodo’. Le competizioni secche. Un periodo rapido dove ci si gioca tutto. Poche partite. Mondiali o europei, per intenderci. Lì infatti, anomalia spagnola esclusa – che sulle memorie costruttive del Barcellona ha fondato la sua fortuna nel trittico europeo-mondiale-europeo tra il 2008 e il 2012 – il calcio recente ci ha dimostrato come sia difficile riportare principi così complicati dentro una selezione nazionale che non è solita giocare assieme; e che più difficilmente quindi riesce a riproporre movimenti ossessivi con successo.

La vittoria del Portogallo a Euro 2016, così come quella della Francia a Russia 2018, è stata frutto di due squadre tutto fuorché incantevoli dal punto di vista del gioco prodotto o rivoluzionarie nel loro modo di proporre calcio. Anzi, casomai legate a principi a cui proprio José Mourinho è molto legato: solidità del gruppo e sfruttamento massimo delle debolezze altrui/situazioni di gioco favorevoli. Un calcio insomma, quello delle nazionali, meno evoluto perché semplicemente impossibilitato per tempistiche naturali nel farlo. E per questa ragione, potenzialmente perfetto per un guru-situazionale come José Mourinho.

José Mourinho, pensieroso, a testa bassa, rifletteGetty Images

Insomma, il portoghese, che in campo tutti i giorni ancora si vede e vuole spostare più in là il traguardo del ‘commissario tecnico’, farebbe bene a rifletterci sul serio. Sulla panchina della nazionale giusta Mourinho avrebbe certamente il modo di dire la propria. E non necessariamente come CT del Portogallo. Anzi, magari laddove ci sia bisogno di una scossa. Paesi ce ne sono davvero tanti. Uno su tutti? L’Argentina. Magari post-Messi...