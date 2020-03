Edicola: crisi Milan-Boban, aria di rottura

Boban-Milan, aria di divorzio

Secondo la Gazzetta Sportiva, il Milan e Zvonimir Boban sono ai ferri corti e a tenere banco è la questione su Ralf Rangnick. In ballo ci sarebbe anche la questione legata al budget per la prossima stagione, che al momento non sarebbe ancora stato stabilito e che rende il dirigente particolarmente nervoso.

La nostra opinione: Boban è uno dei volti del Milan e chiamarlo come dirigente poteva essere bello a livello di immagine. Sembra evidente, però, che le cose funzionavano meglio quando Boban era un giocatore: come dirigente è stato spesso contestato e il suo malumore attuale peggiora di giorno in giorno. Non si stupirebbe nessuno, quindi, se a giugno le due parti decidessero di separarsi.

Pulce nell’orecchio ad Aubameyang: Lascia l’Arsenal

Secondo il Mirror, cio sarebbero pressioni intorno a Pierre-Emerick Aubameyang perché lasci l’Arsenal in modo da essere ricordato come top player. I Gunners non sono più infatti la corazzata di una volta e Aubameyang è spinto da molti a cercare qualcosa di più prestigioso.

La nostra opinione: Aubameyang ha avuto una carriera strana. Ottimo giocatore, a volte sottovalutato (come dal Milan), stella di squadre di prioma fascia ma non primissima, probabilmente ora che ha 30 anni vorrebbe fare il salto di qualità definitivo per poter essere ricordato un giorno tra quelli che hanno fatto davvero la differenza. L’Arsenal evidentemente non è il posto giusto e l’addio a giugno potrebbe davvero concretizzarsi.

