Edicola: il Manchester United vuole Douglas Costa, Edin Dzeko torna in Inghilterra?

Il Manchester United offre 60 milioni per Douglas Costa

Il quotidiano spagnolo "AS" rilancia rumors provenienti dall'Inghilterra, che vedrebbero il Manchester United pronto a mettere sul piatto un'offerta da 60 milioni di euro per strappare Douglas Costa alla Juventus. La Vecchia Signora sarebbe però più propensa a uno scambio che coinvolgesse Paul Pogba.

La nostra opinione: Lecito per il Manchester United tentare il colpo, considerato il relativo utilizzo di Douglas Costa in questa stagione, altrettanto lecito per la Juventus giocare il jolly e provare a rimettere le mani su Paul Pogba. Parrebbe molto difficile, però, che lo United sia propenso a cedere il centrocampista francese o, addirittura, scambiarlo alla pari: dopo il divorzio con Mourinho, infatti, il Polpo avrebbe chetato i malumori, come confermato dalla prestazione più che convincente nella netta vittoria per 5-1 a Cardiff.

In 17 gare tra campionato e Champions League, Douglas Costa è stato titolare in sole 4 occasioni e ha giocato 90' soltanto contro lo Young Boys.Getty Images

Sirene inglesi per Edin Dzeko: l'Everton lo vorrebbe già a gennaio

Secondo il "Daily Express", l'Everton potrebbe lanciare un assalto a Edin Dzeko già nel mercato di gennaio per una rivoluzione totale del reparto offensivo: i Toffees, infatti, starebbero studiando una nuova coppia d'attacco composta dal centravanti bosniaco in forza alla Roma, affiancato da Hirving Lozano, l'attaccante del PSV che ha condannato l'Inter in Champions League con il suo gol nelle battute iniziali della partita di San Siro.

La nostra opinione: Tornare in Inghilterra è sempre stato un desiderio malcelato di Edin Dzeko, che si è costruito il grosso della carriera al Manchester City, e la generale opacità di rendimento in questa stagione (soltanto due reti segnate in 13 gare in campionato) potrebbe spingere la Roma a tendere l'orecchio ad eventuali offerte interessanti. Ma, in caso di cessione, quale sarebbe l'alternativa al bosniaco? Patrick Schick, quest'anno, sta facendo ancora peggio: un solo gol in 16 presenze tra campionato e Champions League, segnate da un'involuzione tecnica e psichica molto evidente.

Edin Dzeko ha avuto un miglior rendimento in Champions League, segnando 5 reti in 4 partite: tripletta al Viktoria Plzen e doppietta al CSKA Mosca.Getty Images

Il Barcellona abbandona De Ligt: campo aperto per la Juventus

Secondo quanto riportato dalla stampa inglese ("The Guardian") e spagnola ("Mundo Deportivo"), il Barcellona avrebbe mollato la presa sul giovane difensore olandese dell'Ajax, Matthijs de Ligt: i blaugrana sarebbero anche disposti a versare i 70 milioni di euro richiesti dai Lancieri, ma non a trattare anche con Mino Raiola, agente del calciatore.

La nostra opinione: Se le voci dovessero poi essere realmente confermate, la Juventus potrebbe andrebbe a perdere la concorrente principale nella corsa al gioiellino già cercato da tempo. Rimarrebbe ancora attivo il il PSG, ma, in questo momento, il progetto bianconero è superiore a quello della corazzata parigina, nonostante l'enorme disponibilità economica che potrebbe interessare Mino Raiola.

A cura di Daniele Fantini