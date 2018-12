Edicola: Il PSG punta forte su Allan, la Juventus accelera per Aaron Ramsey

Occhio Napoli, il PSG vira forte su Allan

Lo si legge sulla copertina del Corriere dello Sport: il centrocampista brasiliano sarebbe l’obiettivo principale dei parigini, pronti a versare 80 milioni di euro per averlo.

La nostra opinione – Situazione interessante. Allan è diventato a suon di prestazioni incredibili uno dei centrocampisti più forti del nostro campionato e che una big europea avanzasse un’offerta monstre era solo questione di tempo. A Parigi il brasiliano porterebbe quei muscoli e quella grinta che sono sempre un po’ mancati nel centrocampo dei campioni di Francia. A Napoli l’intenzione dichiarata è quella di tenere tutti i giocatori più forti, ma 80 milioni sono tanti e potrebbero far vacillare De Laurentiis. Ecco per la società partenopea sta guardando con sempre più insistenza a Nicolò Barella, giocatore più o meno designato a sostituire Allan in caso della partenza del brasiliano.

Juventus sempre più vicina a Ramsey

Continua il pressing dei bianconeri per il gallese dell’Arsenal, che potrebbe essere il primo rinforzo in casa Juventus per la prossima estate.

La nostra opinione – Il nome di Ramsey rimbalza da tempo nell’ambiente bianconero, ma in questi giorni sembra esserci stata un’accelerata da parte di Paratici e soci per l’acquisto del 28enne gallese. Si parl finalmente di cifre, con la Juventus che offrirebbe al giocatore 7,5 milioni di euro e la possibilità di un quinquennale, come fatto anche con Khedira e Emre Can. Ramsey ha molto mercato ed è seguito da diverse big europee, con Bayern Monaco e PSG su tutte. La sensazione però, è che il centrocampista sia più orientato verso il campionato italiano.

Rabiot subito al Barcellona?

Il francese, da tempo ai saluti con il PSG, potrebbe sbarcare in blaugrana già nella prima settimana del nuovo anno, come annuncia il quotidiano spagnolo Sport.

La nostra opinione – Panchina, tribuna e ora anche divieto di accesso agli spogliatoi nel giorno della partita. Tra Rabiot e il PSG è rottura totale dopo l’annuncio del giocatore di non voler rinnovare con il club francese. Una situazione che potrebbe sbloccarsi grazie al Barcellona, pronto ad offrire già nei prossimi giorni un contratto da 10 milioni all’anno per 5 stagioni per assicurarsi le sue prestazioni. Cosa risponderà il PSG?