Edicola: Pogba verso la Juve rilancia Dybala, la Lazio su Nacho

Pogba, nuovo spiraglio per tornare alla Juventus

La Juventus sta lavorando per costruire la squadra che sarà e, mentre si discute il rinnovo di Paulo Dybala, spunta di nuovo il nome di Pual Pogba, secondo Tuttosport. Il quotidiano parla di rottura totale tra il Polpo e il Manchester United, del fatto che potrebbe tornare a Torino e della possibilità che questo ritorno provi a dare nuovo buonumore alla Joya.

La nostra opinione: sappiamo già da tempo quale legame ci sia ancor atra il francese e alcuni giocatori della Juventus, così come sappiamo quanto la società vorrebbe riavere indietro il centrocampista. Pogba sarebbe un rinforzo di lusso e di sicuramente porterebbe nuova linfa alle forze vitali già in buone condizioni della squadra bianconera. Se poi lo spogliatoio è coeso, potrebbe esserci davvero quell’ingrediente in più per fare il salto di qualità definitivo, un aspetto che la dirigenza di sicuro non sottovaluterà.

Parma e Gervinho, tentativi di riavvicinamento

Per la Gazzetta dello Sport, il Parma e Gervinho stanno cercando di conciliare le divergenze sfociate con l’ivoriano fuori rosa. L’attaccante ha chiesto un incontro con la dirigenza per provare ad appianare le divergenze.

La nostra opinione: il mancato trasferimento all’al Sadd e i relativi atteggiamenti dell’ivoriano prossimo a partire per il Qatar sono stati effettivamente un bel pasticcio, però se Gervinho deve restare a Parma fino alla fine del campionato è bene che la questione si chiarisca e che lui venga reintegrato in rosa, a patto però che da parte sua ci sia il massimo sforzo a impegnarsi per il club gialloblù, dimostrando di essere ancora legato a quella maglia.

La Lazio si fa bella puntando Nacho

Zinedine Zidane ha confermato che Nacho Fernandez a giugno sarà messo sul mercato. E tra gli interessati, secondo il Corriere dello Sport, spunta anche la Lazio. Non si capisce però se possa essere libero a parametro zero o no: dalle fonti come Transfermatk, per esempio, risulta il contratto in scadenza nel 2022, ma Don Balon ha invece affermato che il contratto scade a giugno.