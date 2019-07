El Shaarawy in partenza per la Cina: "Ringrazio i tifosi"

Stephan El Shaarawy lascia la Roma e va a giocare in Cina, allo Shanghai Shenhua. "Ringrazierò sempre i tifosi per questi anni passati insieme, ringrazio anche le persone che hanno lavorato con me alla Roma. Saranno sempre nel mio cuore", ha dichiarato il 'Faraone', intercettato dai cronisti all'aeroporto di Fiumicino prima di prendere il volo per la Cina. Dalla cessione dell'attaccante il club giallorosso dovrebbe ricevere 18 milioni di euro, mentre El Shaarawy firmerà un contratto triennale da 40 milioni di euro complessivi.