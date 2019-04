El Shaarawy rimandato a settembre: dovrà passare l'estate a "studiare" con i bambini disabili

Rimandato a settembre, El Shaarawy come a scuola. E a scuola dovrà tornarci, ma non come alunno bensì come maestro, maestro di quello che sa fare meglio: giocare a calcio.

Il giocatore romanista rischia infatti la condanna per il sinistro stradale in cui è stato coinvolto a Settembre 2016: El Shaarawy che viaggiava sulla sua Audi, aveva invaso la corsia opposta andandosi a scontrare con una Panda guidata da un 70enne, che ha riportato una frattura alla tibia e un trauma cranico, al contrario di El Shaarawy che è rimasto illeso e tornò a giocare già il giorno dopo.

Tempestivo inoltre il risarcimento alla parte offesa, che ha convinto il giudice ad accettare la proposta della difesa di concedere all'attaccante della Roma una messa alla prova di 5 mesi in cui il procedimento viene sospeso, in cui dovrà dedicare il suo tempo e il suo talento ai bambini disabili del Calcio Integrato di Roma.

Gianluca Tognozzi, l'avvocato di Stephan El Shaarawy è comunque fiducioso sulla chiusura del contenzioso e dichiara:

" E’ davvero un bravo ragazzo, una persona squisita. "

Roma che ha sofferto una stagione di alti e bassi e grandi cambiamenti, un tunnel da cui sembra aver visto la luce solo nell'ultima vittoria con la Sampdoria a Genova. Insomma una buona prova, come quella che dovrà dare il calciatore ventiseienne.