Elena Linari dopo la vittoria sulla Georgia: “Dedico questa vittoria alla mia fidanza e ad Astori”

La Nazionale italiana di calcio femminile ha sommerso per 6-0 la Georgia, conquistando a Benevento la quinta vittoria consecutiva nelle Qualificazioni agli Europei 2021: un match mai in discussione, in cui è emersa la superiorità tecnica della compagine allenata da Milena Bertolini.

Ad aprire le marcature ci ha pensato un difensore centrale, Elena Linari, al primo centro con la maglia azzurra. La 25enne toscana, pilastro dell’Atletico Madrid, ha dedicato il successo a fine partita a due persone speciali

" Dedico questa vittoria ed il gol alla mia fidanzata. Inoltre, essendo io legatissima a Firenze, un pensiero speciale va anche a Davide Astori, che porto sempre nel cuore: aspettavo da tempo una rete per poterla dedicare a lui "

La nativa di Fiesole ha poi analizzato la sfida contro le georgiane: “Era importante sbloccarsi e fare tanti gol, ne avevamo bisogno. Abbiamo ritrovato il calore del pubblico italiano, ci serviva molto. Fra quattro giorni torneremo in campo e dovremo proseguire su questa strada, cercando sempre di realizzare il maggior numero di reti“.

Chiusura sulla crescita del calcio femminile in Italia.

" Dalla Spagna si percepisce un interesse sempre maggiore, vedo sempre più tifosi allo stadio per le partite di Serie A e questo è bellissimo. I Mondiali sono stati importantissimi per la nostra visibilità, ora bisogna continuare a lavorare "