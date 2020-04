Emergenza Coronavirus, cancellata anche l'International Champions Cup

L'emergenza Coronavirus continua a stravolgere il calendario sportivo del 2020. L'International Champions Cup, uno degli appuntamenti più spettacolari e attesi del calcio d'estate, è stato cancellato ufficialmente. Lo hanno reso noto gli organizzatori con un comunicato nel quale, oltre a ricordare la memoria delle vittime della pandemia di Covid-19, hanno dato appuntamento direttamente all'estate 2021 in Nord America e in Asia. Il programma dell'edizione 2020 non era stato ancora reso noto ma, secondo quanto riportato dal Los Angeles Times, in agenda ci sarebbe stato un gustoso Clasico Real Madrid-Barcellona nella cornice del nuovo SoFi Stadium a Inglewood, in California.

