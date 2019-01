Emiliano Sala, la famiglia pagherà nuove ricerche. Anche Messi fa un appello: "Finché c'è speranza"

Le ricerce di Emiliano Sala sono ufficialmente concluse! Lo ha riferito la Polizia di Guernesey con un comunicato nella giornata di giovedì 24 gennaio, visto le improbabili possibilità di trovare dei sopravvisuti. I familiari però non ci stanno e sarà addirittura l’entourage del giocatore a proseguire le ricerche in maniera privata. A comunicarlo è stato il giornale argentino Olé che ha confermato come i parenti, gli amici di Sala, e lo stesso agente Meissa Ndiaye, pagheranno nuove ricerce per trovare quanto meno i resti dell'aereo.

Anche Messi chiede nuove ricerche

L'ex Pallone d'oro, anche lui argentino, ha chiesto a gran voce che le ricerche per Emiliano Sala possano riprendere, attraverso una storia sul proprio profilo di instagram.

" Finché esiste una possibilità, un filo di speranza, chiediamo di non fermare le ricerche di Emiliano. Tutto il mio appoggio ai familiari e agli amici. [Lionel Messi] "

Intanto non ci sarà nessun minuto di silenzio sui campi di Ligue 1 nel prossimo week end, a partire da Marsiglia-Lille, come voluto dagli stessi genitori del giocatore, non considerando Sala 'ufficialmente' morto. Al contrario, il minuto di silenzio ci sarà invece sui campi di Premier League.

Aperta un’inchiesta sulla licenza del pilota: il Piper era autorizzato a volare?

Intanto, le autorità britanniche hanno aperto un'inchiesta per verificare la validità della licenza del pilota dell'aereo che stava portando il calciatore Emiliano Sala da Nantes a Cardiff, scomparso sui cieli della Manica. Secondo il Times, pilota del Piper su cui viaggiava Sala non era autorizzato a trasportare passeggeri a pagamento. Originario di Crowle, nel nord dell'Inghilterra, il 59enne David Ibbotson aveva un certificato da pilota privato, scrive il quotidiano britannico citando il registro della Federal Aviation Agency (FAA). Con questo tipo di licenza non poteva trasportare passeggeri paganti, per la quale servono più ore di volo e addestramento. Un portavoce dell'AAIB, l'Ufficio investigativo britannico per gli incidenti aerei, che sta indagando sulla scomparsa dell'aereo, ha detto che gli investigatori "esamineranno gli aspetti operativi del volo e le relative licenze. Il nostro obiettivo non è identificare il colpevole o le responsabilità ma trovare la causa dell'incidente”.